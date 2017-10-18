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«Позиция Министерства обороны остается неизменной – неотвратимость наказания»: Андрей Равков о гибели солдата в Печах

18.10.2017 - 15:58

Новости Беларуси. Министр обороны Беларуси Андрей Равков прокомментировал смерть рядового Александра Коржича в Печах и отметил, что в мирное время не должно быть гибели военнослужащих.

Андрей Равков выразил соболезнования родителям погибшего солдата и отметил, что никакими словами не уменьшить боль и трагедию семьи.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:
Я душой, сердцем, умом понимаю, что все те мечты, связанные с сыном, все те планы, которые намечались, все те цели и задачи, которые ставились, их решение, их достижение – они не будут достигнуты.

Министр добавил, что сейчас самое важное восстановить полную картину всего, что произошло, потому что в этом деле есть много неясных и непонятных вещей.

Напомним, что во вторник 3 октября в учебном центре в Печах было обнаружено тело рядового Александра Коржича. На момент смерти молодому человеку был 21 год.

Расследование дела находится на жестком контроле у Александра Лукашенко. Следственный комитет рассматривает три версии по делу о смерти рядового Коржича.

Гибель солдата в Печах. Что известно о трагедии

Несколько должностных лиц отстранены от исполнения служебных обязанностей и уволены из армии. Был задержан ряд военнослужащих, среди которых семь сержантов, два офицера.

По словам Андрея Равкова, «позиция Министерства обороны остается неизменной – неотвратимость наказания». Оно должно быть и в отношении непосредственно виновных, и в отношении людей, которые равнодушием и бездействием привела к этой ситуации.

Министр обороны дал совет родителям солдат.

Равков отметил, что если семью что-то волнует, то нужно обращаться в силовые структуры – здесь подробнее.

Андрей Равков о гибели солдата в Печах

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