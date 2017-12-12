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Правоохранители задержали водителя, который в результате аварии, оставил пассажирку с травмами одну в машине

12.12.2017 - 17:05

Новости Беларуси. Правоохранители задержали водителя, который оставил место ДТП. Авария произошла вечером в Слуцком районе: 34-летний водитель выбрал неправильную скорость и в условиях мокрого снега не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Мужчина оставил место происшествия, в то время как его пассажирка с травмами находилась в поврежденном автомобиле. Установлено, что женщина не была прикована ремнями безопасности, а на машине не было зимних шин. 

Еще одна авария с последствиями случилось в Дзержинске: там 23-летний водитель наехал на пешехода. Женщина 55 лет двигалась по переходу, который не регулировался. С травмами она доставлена в больницу.

Правоохранители задержали водителя, который в результате аварии, оставил пассажирку с травмами одну в машине

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