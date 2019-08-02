Со 2 августа лето переходит к осени. Православная церковь отмечает Ильин день
Новости Беларуси. Православная церковь отмечает Ильин день. В честь одного из самых почитаемых святых Ветхого Завета, службы проходят во всех храмах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Образ пророка тесно переплетался с божеством, покровительствовавшим у язычников плодородию, грому и дождю. В народе считается, что именно со 2 августа лето переходит к осени и с этого дня заканчивается купальный сезон.
В Ильин день в Бресте начался Всебелорусский крестный ход
Новости Беларуси. В Ильин день в Бресте начался Всебелорусский крестный ход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его участники преодолеют более 600 километров до конечной точки, а это древний Полоцк. В далекий путь с юго-запада на север страны паломники отправились утром сразу после литургии в одном из брестских храмов. По улицам областного центра прошли сотни верующих.
Крестный ход приурочен сразу к двум знаковым датам: 75-летию освобождения Беларуси и 180-летию Полоцкого собора. Маршрут будет пролегать в основном через небольшие города и деревни. Стать участником духовной акции может каждый желающий.
Руслан Лира, житель Бреста:
В деревнях Беларуси есть церкви очень древние, которым больше ста лет. Они тоже заслуживают внимания.
Елена Лира, жительница Бреста:
У каждого человека в душе есть вера. Мы верим в Бога. Сейчас в этом крестном ходу я получаю Божью благодать. И несу свет людям, очищение. И сама получаю это – какое-то удовлетворение, спокойствие.
Ежедневно крестный ход будет продвигаться на расстояние от 10 до 35 километров. Конечной точкой маршрута станет Спасо-Евфросиниевский монастырь. Планируется, что к полоцкому храму паломники придут 6 сентября.