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Православные отмечают Вербное воскресение: традиции и значение праздника

21.04.2019 - 16:05

Новости Беларуси. У православных сегодня – Вербное Воскресение. По церковному уставу этот праздник называется Входом Господа в Иерусалим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в храмах многолюдно. Белорусы освящают вербы. Это прообраз пальмовых ветвей, с которыми встречали Христа.

Вербное воскресение всегда выпадает перед самым скорбным периодом в христианском календаре – Страстной неделей.

Иерей Иоанн Парфенов, клирик Минского Свято-Духова кафедрального собора:
Господь вошел в Иерусалим в триумфальной славе, и народ встречал его ликованием.

Однако этот праздник не только торжественен, но в то же время и трагичен. Трагичен, поскольку буквально через несколько дней те же самые люди будут кричать: «Распни его, распни!». И Христос это осознавал.

Для нас это с одной стороны праздник, с другой стороны – он вводит нас в неделю страданий Христа.

Белорусы к освещённой вербе относятся по-хозяйски: хранят, как настоящую реликвию, дома за иконами, часто связывают с ними народные приметы. А иногда символически используют её даже в воспитательных целях.

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