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Православный мир накануне Рождества: к торжественным литургиям готовятся во всех белорусских церквях

06.01.2018 - 14:57

Новости Беларуси. Православные верующие готовятся встретить Рождество. День накануне праздника завершает один из самых строгих постов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сочельник верующие ждут появления на небе первой вечерней звезды. Символа той, что засияла над Вифлеемом в момент рождения Иисуса.

Вечером об этом обвесят во всех церквях. Прежде чем отправиться на службу, в доме принято накрывать на стол.

На нём 12 блюд – главное из которых у белорусов кутья.

Наталья Гаркун:
У нас есть рождественская скатерть, она льняная, немного с вышивкой. Под скатерть обязательно сено, такая традиция. В середину кладём сено, ставим все свои блюда.

Все члены этой  семьи из городского посёлка Ивенец вечером  обязательно направятся в храм. Церковь преподобной Евфросинии Полоцкой освещена десять лет назад.

Построена она во многом благодаря настоятелю – протоиерею Виктору Перегудову.

По итогам 2017 он назван лауреатом премии Президента «За духовное возрождение».

Православный мир накануне Рождества: к торжественным литургиям готовятся во всех белорусских церквях

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