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Правовая оценка любым действиям: главный инспектор по Минску провел прием граждан

25.05.2017 - 20:50

Новости Беларуси. В Заводском районе столицы жителей выслушал помощник Президента – главный инспектор по Минску Владимир Карпяк. Говорили о сносе домов, строительстве метро, благоустройстве парков и скверов – проблемах, волнующих всех горожан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К примеру, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о расширении дороги в районе улиц Кольцова и Богдановича.

Горожанин:
По продлению договора и по повышению аренды. С утра, в  11 часов мы встречались и обсуждали. Получается, все-таки можно уменьшить арендную плату и продолжить дальше функционировать нашему объекту.

Владимир Карпяк, помощник Президента – главный инспектор по Минску:
Дается правовая оценка любым действиям.

Нарушения выявляются даже не для того, чтобы привлекать к ответственности, а для того, чтобы это впредь не повторялось.

Делается анализ обращений, оценивается работа местной администрации, как она работает с гражданами.

На встречи с жителями, как правило, приглашают представителей различных городских служб. Так, некоторые вопросы решаются прямо на месте, по другим требуется более детальное разбирательство.

Правовая оценка любым действиям: главный инспектор по Минску провел прием граждан

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