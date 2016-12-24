новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Праздничную рождественскую мессу в Ракове возглавит Тадеуш Кондрусевич

24.12.2016 - 14:47

Новости Беларуси. Часть христиан мира готовится к встрече Рождества Христова. Торжество милосердия и доброты приходит в эти дни в семьи верующих.

У белорусских католиков 24 декабря Адвент, время ожидания. Вместе с ним завершится и пост.

В Сочельник верующие готовят традиционную трапезу, которая вечером соберет за столом всю семью, их близких и родных. В храмах о Рождении Христа возвестят праздничные службы. Центральная пройдет в Ракове.

К слову, костел Божией Матери Ружанцовой и святого Доминика отмечает 110-летие.

Здесь мессу возглавит Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Обязательным ритуалом будет внесение через весь храм фигурки младенца Иисуса и возложение его в ясли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздничную рождественскую мессу в Ракове возглавит Тадеуш Кондрусевич

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Центральная католическая рождественская служба пройдет 24 декабря в Ракове
Центральная католическая рождественская служба пройдет 24 декабря в Ракове
«Жыццё – самы вялікі Божы дар»: Тадеуш Кондрусевич о високосном годе, справедливости и посещении коллайдера
Рождественский пост у католиков начался 27 ноября
Рождественский пост у католиков начался 27 ноября
В Минске прошло шествие католиков в честь торжества Божьего Тела
В Минске прошло шествие католиков в честь торжества Божьего Тела
Процесс причисления к лику блаженных основателя Красного костела Эдварда Войниловича начался 10 апреля
Процесс причисления к лику блаженных основателя Красного костела Эдварда Войниловича начался 10 апреля
Католики отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы 25 марта
Католики отметят Благовещение Пресвятой Богородицы 4 апреля
Вербное воскресенье отмечают католики Беларуси 20 марта
Вербное воскресенье отмечают католики Беларуси 20 марта
В Беларуси 2 февраля католики отмечают Сретенье Господне
2 февраля католики отмечают Сретение Господне
Все новости по теме Католики Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru