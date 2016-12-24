Праздничную рождественскую мессу в Ракове возглавит Тадеуш Кондрусевич

Новости Беларуси. Часть христиан мира готовится к встрече Рождества Христова. Торжество милосердия и доброты приходит в эти дни в семьи верующих.

У белорусских католиков 24 декабря Адвент, время ожидания. Вместе с ним завершится и пост.

В Сочельник верующие готовят традиционную трапезу, которая вечером соберет за столом всю семью, их близких и родных. В храмах о Рождении Христа возвестят праздничные службы. Центральная пройдет в Ракове.

К слову, костел Божией Матери Ружанцовой и святого Доминика отмечает 110-летие.

Здесь мессу возглавит Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Обязательным ритуалом будет внесение через весь храм фигурки младенца Иисуса и возложение его в ясли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.