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Праздничные улицы города, сказочные витрины: как украшают столицу к Новому году?

06.12.2017 - 23:33

Новости Беларуси. Столица в новогоднем настроении. Улицы города постепенно наполняются яркими огнями, по-особенному украшены и витрины магазинов. Здесь уже можно встретить фигурки собак – символ 2018-го, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В этом году в городе установят 18 зелёных красавиц и 4 новые светодиодные композиции.

Не обойдётся без традиционных рождественских ярмарок и елочных базаров с привлекательными ценами. 

Александр Фролов, заместитель начальника отдела Организации торговли и общественного питания ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:
Мы уже 8 декабря начинаем монтаж ярморочных композиций на площадке возле Дворца спорта и на Октябрьской площади. Сама ярмарка начнёт свою работу 15 декабря и будет продолжаться до 15 января. 

Славомир Гриневич, директор УП «Мингорсвет»: 
С 15 декабря мы включаем новогодние ёлки, и фактически месяц до 15 января. К детским новогодним праздникам – к 20 декабря будет световая композиция клоуна у цирка, на мой взгляд, симпатичная конструкция. Я думаю понравится детям.

Все торговые точки Минска обещают сделать декабрь насыщенным на новогодние акции и розыгрыши призов.

В преддверии праздников в магазины поставят более полутора миллионов сладких подарков и 2 с половиной миллиона бутылок шампанского.


 

Праздничные улицы города, сказочные витрины: как украшают столицу к Новому году?

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