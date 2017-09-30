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Праздник культуры Молдовы прошёл сегодня в Верхнем городе

30.09.2017 - 21:17

Новости Беларуси. Молдавские рушники, песни, танцы и блюда национальной кухни. Сегодня в Верхнем городе проходит праздник культуры Молдовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всех гостей в историческом центре города встречает атмосфера гостеприимной молдавской деревни с угощениями. У ратуши можно попробовать вкусные горячие пироги, примерить традиционные наряды, послушать стихи молдавских поэтов и посмотреть на выступления танцевальных коллективов. А яркие фотозоны позволят гостям праздника сделать снимок на память.

К слову, фестиваль проходит впервые за 25 лет дипломатических отношений между нашими странами и завершает череду праздников национальных культур.

Музыка и песни будут звучать здесь до 10 вечера, а завершит его всеобщий танец-хоровод «Хора». Так что у вас ещё есть шанс насладиться теплой атмосферой с национальным молдавским колоритом.

Праздник культуры Молдовы прошёл сегодня в Верхнем городе

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