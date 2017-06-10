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Праздник России собрал сотни людей у столичной ратуши

10.06.2017 - 17:33

Новости Беларуси. Праздник многонациональной России проходит сегодня в Минске. Он собрал сотни зрителей у городской ратуши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выступления творческих коллективов и яркая  выставка народных умельцев.

Всё это в обрамлении фестиваля уличной еды. 

Застолье с традиционными  дагестанскими и татарскими блюдами представили кулинары из России. В стороне не остались и белорусские повара.

Ольга Киселева:
Мы жили, живем, и будем жить в дружбе, взаимопонимании и всегда в уважении друг к другу, а также взаимопомощи.

В Беларуси большое внимание уделяется производству качественных продуктов питания.

Изумительный ассортимент молочной продукции. Он востребован не только в Беларуси, но и в России.

В концертной программе – выступления  коллективов  из Перьми, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. Аплодируют им помимо белорусов представители татаро-башкирской, чувашской, русской и дагестанской диаспор.

Праздник России собрал сотни людей у столичной ратуши

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