Праздник России собрал сотни людей у столичной ратуши

Новости Беларуси. Праздник многонациональной России проходит сегодня в Минске. Он собрал сотни зрителей у городской ратуши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выступления творческих коллективов и яркая выставка народных умельцев.

Всё это в обрамлении фестиваля уличной еды.

Застолье с традиционными дагестанскими и татарскими блюдами представили кулинары из России. В стороне не остались и белорусские повара.

Ольга Киселева:

Мы жили, живем, и будем жить в дружбе, взаимопонимании и всегда в уважении друг к другу, а также взаимопомощи.

В Беларуси большое внимание уделяется производству качественных продуктов питания.

Изумительный ассортимент молочной продукции. Он востребован не только в Беларуси, но и в России.

В концертной программе – выступления коллективов из Перьми, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. Аплодируют им помимо белорусов представители татаро-башкирской, чувашской, русской и дагестанской диаспор.