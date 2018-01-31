﻿ Предложения по комплексной корректировке Налогового кодекса планируется подготовить уже к сентябрю 2018 | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Предложения по комплексной корректировке Налогового кодекса планируется подготовить уже к сентябрю 2018

31.01.2018 - 14:15

Новости Беларуси. Об этом сообщил глава профильного ведомства. Рабочая группа, в состав которой вошли специалисты и представители бизнеса, уже начала процесс совершенствования документа,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, в настоящее время министерство развивает формы электронного взаимодействия с плательщиками. Онлайн можно не только представить декларацию, но и заявить о своем желании зачесть, вернуть излишне уплаченные суммы налогов, получить от налоговых органов разъяснения.

Сергей Наливайко, министр по налогам и сборам Республики Беларусь:
Те электронные системы, которые мы внедряем на протяжении последних лет, они как раз позволяют фильтровать и  добросовестных плательщиков в меньшей степени отвлекать, дергать их по всяким пустякам. А акцентировать свое внимание на выстроенных схемах по минимизации платежей, вот в таком направлении мы будем двигаться.

Ведомство также проводит масштабный ребрендинг. Внедряется абсолютно новая модель работы так называемые центры обслуживания плательщиков. 10 таких уже успешно работают, на 2018 год запланировано открытие еще 11. В центрах обслуживания плательщиков есть возможность записаться на прием через электронную очередь. Но самый важный аспект этой системы заключается в том, что таким образом ведомство уходит от закрепления плательщика за конкретным инспектором.

Предложения по комплексной корректировке Налогового кодекса планируется подготовить уже к сентябрю 2018

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Какие виды деятельности не требуются оформления ИП и с чего начать легальный бизнес?
«Необходимо соблюсти всего два условия». Как начать собственный бизнес без регистрации ИП
Президент подписал указ «О налогообложении»: какие изменения внесены в налоговую систему Беларуси
Президент подписал указ «О налогообложении»: какие изменения внесены в налоговую систему Беларуси
Источник фото: instagram.com/shakira
Шакиру обвиняют в уклонении от уплаты налогов: что известно
В планах – 4 млн долларов отчислений. Что изменилось в Налоговом кодексе Беларуси для зарубежных компаний?
В планах – 4 млн долларов отчислений. Что изменилось в Налоговом кодексе Беларуси для зарубежных компаний?
В месяц обслуживается порядка 4000 плательщиков. В районных центрах планируется открыть более 10 ЦОП
В месяц обслуживается порядка 4000 плательщиков. В районных центрах планируется открыть более 10 ЦОП
Изображение использовано в качестве иллюстрации
Владельца двух служб маршрутных такси подозревают в неуплате налогов с 2015 года
Какие принципы подоходного налога в Беларуси? Расскажет эксперт
Подоходный налог в Беларуси. Основные принципы разбираем со специалистом
«Это будет значительное поступление в наш бюджет»: как изменится налогообложение для иностранных компаний, работающих в Беларуси
«Это будет значительное поступление в наш бюджет»: как изменится налогообложение для иностранных компаний, работающих в Беларуси
Все новости по теме Налоги
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru