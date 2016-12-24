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Предновогодняя ярмарка: 2500 пряников общим весом 500 килограмм

24.12.2016 - 15:01

Новости Беларуси. Качественные продукты по вкусным ценам. В Минске открылась предновогодняя ярмарка. Она проходит», как говорят организаторы, «на бис по просьбам минчан.

На сей раз свою фирменную продукцию привезли 15 лучших райпо и организаций потребкооперации со всех регионов страны.

Торговые ряды растянулись на 100 метров. По традиции ассортимент широк: мясо, колбасы, соления, квашения, консервация, хлеб и кондитерские изделия. Цены более чем выгодные, поэтому у палаток оживленно уже с утра.

Валерий Иванов, председатель правления Белкопсоюза:
Как видим по количеству людей, которые присутствуют на ярмарке, эти товары и продукты востребованы. Еще раз говорю: все без химических добавок, натуральное.

Покупатели:
Ярмарка заманивает своими ценами и большим ассортиментом.

Покупаем овощи, грибы, мяско. Говядина дешевле, чем в магазине и на рынке, так что спасибо, что бывают такие ярмарки.

Не обошлось 24 декабря и без приятных сюрпризов. Впервые кооператоры презентовали «Пряничный домик». Избушки, варежки, снежинки, елочки – изделия не только радуют глаз, но и сделаны по лучшим рецептам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В необычной палатке представлено более 2500 пряников общим весом около 500 килограммов.

Покупатели:
Очень классно, что у нас есть такие подарки. Мне кажется, что это создает особый дух Рождества.

Очень красивые! Молодцы девочки, ручки у них золотые.

Все нарядно и очень приятно, когда такие милые девочки стоят и такой ассортимент продукции. А главное – недорого, доступно всем.

Предновогодняя ярмарка: 2500 пряников весом 500 килограмм

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