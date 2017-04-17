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Предотвращение эксплуатации трудовых мигрантов обсудят международные эксперты в Минске 17 апреля

17.04.2017 - 09:49

Новости Беларуси. Европейские стандарты – в контроле за работодателями. Международные эксперты 17 апреля в Минске обсудят ситуацию с внешней трудовой миграцией в Беларуси и то, как регулируются эти процессы. В нашей стране пресекаются любые попытки ввоза иностранной рабочей силы с целью трудоустройства на территории Евросоюза.

Вместе с тем контроль за этой сферой ослаблять не планируется. С учетом зарубежного опыта на встрече планируется изучить то, как проверяются наниматели, использующие в обход законов труд иностранцев.

Предотвращение эксплуатации трудовых мигрантов обсудят международные эксперты в Минске 17 апреля

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