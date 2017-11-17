«Предприниматель года-2017». Итоги

Новости Беларуси. Имена победителей национального конкурса «Предприниматель года» прозвучали во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония объединила лучших представителей сферы бизнеса.

Успешный старт, стабильный успех, эффективный бизнес в сфере производства и эффективный бизнес в сфере услуг.

Победителями в четырех номинациях стали 28 человек.

Основными целями мероприятия по-прежнему остаются развитие предпринимательской инициативы и стимулирование деловой активности населения. Для представителей бизнеса это хорошая площадка заявить о себе, стать вдохновителем и примером для начинающих бизнесменов.