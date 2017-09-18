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Председатель Борисовского райисполкома: я бы хотел сделать так, чтобы площадка района Борисова была интересна для вложения денег

18.09.2017 - 17:56

Новости Беларуси. Сделано много, а нужно еще больше. В Борисове в субботу на сессии районного совета депутатов утвердили нового председателя райисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Геннадия Денгалёва на посту представил губернатор Анатолий Исаченко. У главы района – богатый послужной список, в том числе – руководство «Минскоблсельстрой», а также главным управлением капитального строительства управления делами Президента.

Геннадий Денгалев, председатель Борисовского райисполкома:
Меня интересуют проблемы социальные, инфраструктура города. Так как я все-таки стоитель, я бы хотел начать с инженерных сетей, хотел бы сделать так, чтобы площадка района Борсова была интересна для вложения денег как для Республики Беларусь, так и зарубежных гостей.

Борисовский район – сложный. Однако, по мненинию нового рукодителя, ничего невозможного нет. Главное – работать на благо дела, и тогда будет результат.

Председатель Борисовского райсполкома: я бы хотел сделать так, чтобы площадка района Борисова была интересна для вложения денег

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