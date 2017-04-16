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Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей прибыл в Беларусь

16.04.2017 - 13:55

Новости Беларуси. Новый уровень белорусско-китайских политических отношений – для укрепления двусторонних торговых связей. В Минск прибыл председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Делегацию во главе с Чжан Дэцзяном встречали в Национальном аэропорту.

16 апреля гости познакомятся с экспозицией музея истории Великой Отечественной войны. Деловая часть визита начнется в понедельник. Ожидается подписание совместного заявления о сотрудничестве со спикерами обеих палат белорусского парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей прибыл в Беларусь

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