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Председатель правительства Тульской области:«Продукция белорусских производителей у нас востребована»

01.07.2017 - 21:49

Новости Беларуси. К другим темам. Союзный диалог будет продолжен. После насыщенного дня в Москве, где накануне закончились переговоры Президентов Беларуси и России, эксперты обеих стран подводят итоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Отменить роуминг для граждан союзного государства, ввести в строй электронную систему контроля качества продуктов, которая позволит избежать ненужных споров, учредить союзную премию в области науки и искусства, – это лишь немногие идеи, которые во время заседания высшего госсовета поддержали Александр Лукашенко и Владимир Путин. Одна из центральных тем встречи – сотрудничество в сферах промышленности и сельского хозяйства.

Здесь, договорились сохранить потенциал машиностроительного комплекса Союзного государства. В итоге, в Москве подписано девять документов. В этот же день Александр Лукашенко и Владимир Путин приняли участие в работе IV форума регионов Беларуси и России, который был посвящен интеграционному развитию в сфере высоких технологий.

Александр Шумилин, первый заметитель председателя Тульской области – председатель правительства Тульской области:
Я бы хотел поблагодарить наших белорусских коллег. Мы от российской стороны являемся одним из регионов-лидеров, которые ещё в 2006 году заключили двусторонние отношения межправительственные между Тульским регионом и Республикой Беларусь.

За эти годы продукция белорусских производителей, как лёгкой промышленности, так и сельского хозяйства у нас востребована, достаточно большая сеть розничной торговли. Регулярно на протяжении всех лет проводим еженедельные ярмарки. Работа будет продолжена.

В заключенных контрактах много цифр. Так, уже известно, что Санкт-Петербург намерен закупить 125 автобусов производства Минского автомобильного завода к чемпионату мира по футболу 2018 года. А еще – Белаз, предприятия Белнефтехима, легкой промышленности – в общем портфеле соглашений форума сотни миллионов долларов. Всего по итогам подписано около 80 соглашений.

Председатель правительства Тульской области: «продукция белорусских производителей у нас востребована»

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