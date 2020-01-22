Председателем Межгоссовета по космосу СНГ избрали Владимира Гусакова
Новости Беларуси. Владимира Гусакова избрали председателем Межгосударственного совета по космосу государств – участников СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Гусаков: мы продлили время работы старого спутника, чтобы сэкономить на новый
На встречу съехались представители космической отросли Армении, Беларуси, Казахстана, России. Решение о такой кооперации было принято главами государств в 2019 году в Астане.
Развитие космической отрасли для Беларуси сегодня одно из самых перспективных направлений. Мы обладаем необходимыми технологиями, предприятия готовы экспортировать сопутствующие услуги – оптику, систему зондирования земли. Например, наша система мониторинга принесла около 80 миллионов долларов. Пока же самые крупные проекты в этой сфере реализуем совместно с Россией.
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21 января во Дворце Независимости Президент Беларуси встретился с главой «Роскосмоса».
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Александр Лукашенко отметил, что мы открыты для сотрудничества, в частности, готовы помочь с возведением объектов на космодроме «Восточный».
Владимир Гусаков: мы продлили время работы старого спутника, чтобы сэкономить на новый
Новости Беларуси. Эскиз нового белорусского спутника дистанционного зондирования земли будет готов в 2020 году, а запустят его не раньше 2024. Об этом стало известно 22 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разрешение нового аппарата 35 сантиметров (для сравнения, у нынешнего 2 метра, он работает на орбите с 2012-го). Такой информацией поделился глава Академии наук Беларуси на заседании Межгосударственного совета по космосу государств – участников СНГ, который впервые проходит в Минске.
Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:
Предполагается в конце 2024 – начале 2025-го. Предполагается. Все будет зависеть от того, как будет работать действующий спутник. Нет необходимости здесь торопиться, это ведь очень дорого. Дорогая вещь, новый спутник стоит очень много денег. Поэтому мы продлили специально работоспособность действующего, перепрограммировали с тем, чтобы он работал еще примерно до 2024 года (это равносильно запуску нового). В этом состоит экономия. Мы за это время сэкономим средства на создание нового.