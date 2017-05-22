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Председателем Минской областной организации «Белой Руси» стала Светлана Баранок

22.05.2017 - 18:54

Новости Беларуси. Светлана Баранок, исполняющая обязанности начальника Главного управления идеологической работы Миноблисполкома, заняла пост председателя Минской областной организации общественного объединения «Белая Русь».

В Молодечно прошла 5 отчетно-выборная конференция.

На ней члены организации подвели итоги своей работы, наградили самых активных и выбрали новое руководство.

Светлана Баранок, председатель Минской областной организации «Белая Русь»:
Мы не оставляем без внимания ни одного человека. «Белая Русь» – это те помощники и проводники идей сегодняшнего нашего белорусского государства, которые мы проповедуем в нашем обществе.

Я думаю, что все члены «Белой Руси» – это очень ответственные люди.

Татьяна Прокопенкова, заместитель председателя Борисовской районной огранизации «Белая Русь»:
К нам люди прихоядт и с вопросами благоустройства территории, и с личными вопросами помощи жилья, помощи, оформления документов. Я считаю, что роль общественной организации достаточно высока. Мы помогаем людям,

и я считаю, что в Беларуси роль гражданского общества и общественных организаций будет увеличиваться.

Участники конференции также возложили цветы к вечному огню в городском Парке Победы. Специально для делегатов была подготовлена ​​и презентация в жанре пескографии. А всю деятельность районных организаций и проекта «Белая Русь в лицах» изобразили на специальном стенде, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Председателем Минской областной организации «Белой Руси» стала Светлана Баранок

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