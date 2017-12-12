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Председательство Беларуси высоко оценило руководство ЦЕИ

12.12.2017 - 14:51

Новости Беларуси. Руководство Центрально-Европейской инициативы высоко ценит председательство Беларуси в организации. Такие заявления поступают со встречи глав правительств ЦЕИ, которая проходила в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Минский год доказал востребованность объединения в качестве диалоговой и площадки для партнерства. Главной целью Беларусь ставила продвижение совместимости и взаимодополняемости в «Большой Европе». Участие в ЦЕИ наша страна также рассматривает как дополнительную возможность улучшить взаимопонимание с ЕС.

Главные темы заседания – противостояние новым угрозам стабильности в регионе и укрепление экономического сотрудничества. Участники также примут план действий на ближайшее будущее.

Председательство Беларуси высоко оценило руководство ЦЕИ

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