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Представители СК Беларуси приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам в Раубичах

28.01.2017 - 16:16

Новости Беларуси. Знаменитую лыжную трассу в Раубичах покорили белорусские следователи.

В Чемпионате комитета по лыжным гонкам приняли участие 8 команд.

Соревнования проходили два дня, по всем профессиональным правилам. Были индивидуальные и командные гонки на полтора, три и пять километров.

В роли рефери выступили как коллеги спортсменов, так и именитые лыжники.

Сергей Аземша, заместитель председателя Следственного комитета Республики Беларусь:
Состязание формирует тот дух соперничества, который необходим не только при проведении спортивных мероприятий, но и в работе

Представители следственного комитета минской области стали золотыми призерами чемпионата, серебро у коллег из Витебска, третье место досталось следователям центрального аппарата ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители СК Беларуси приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам в Раубичах

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