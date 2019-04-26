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Представители «Транснефти» обсудят ситуацию с некачественной российской нефтью на площадке «Белнефтехима»

26.04.2019 - 09:31

Новости Беларуси. 26 апреля представители «Транснефти» будут решать вопросы с поставками некачественной российской нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переговоры состоятся на площадке концерна «Белнефтехим».

Планируется выработать технические решения вопроса с поставкой на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

Владимир Сизов, заместитель председателя концерна «Белнефтехим»:
С 11 часов по минскому времени остановлена прокачка нефти транзитом в направлении Польши и Германии. Это решение принял польский оператор магистральных нефтепроводов PERN по официально полученному уведомлению. Причиной остановки явилось опасение польских и немецких нефтеперерабатывающих заводов о возможном выходе из строя технологического оборудования.

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Напомним, первый раунд переговоров прошел 23 апреля и не принес результатов. На данный момент Беларусь частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину и Польшу.

Ранее сообщалось, что Польша остановила транзит по нефтепроводу «Дружба» на неопределенный срок из-за отказа местных, а также немецких НПЗ перерабатывать ядовитое сырье из России. Информагентства сообщают, что прокачку прекратила также Чехия.

Беларусь рассчитывает получить конкретную информацию о времени прихода чистой нефти и спрогнозировать работу всей нефтетранспортной и нефтеперерабатывающей системы.

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