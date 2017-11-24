Как объяснить людям, что быть собой модно? Что постит в Instagram Хелена Мерааи

Новости Беларуси. 26 ноября в Тбилиси состоится финал детского песенного конкурса «Евровидение-2017».

Беларусь на музыкальном конкурсе представит минчанка Хелена Мерааи с песней «Я самая».

Победителю «Евровидения» вручат стеклянный микрофон, который разработала шведская компания. С нынешнего года дизайн статуэтки не будет меняться каждый год, как раньше, а станет постоянным.

В финале детского песенного конкурса примут участие молодые исполнители из 16 стран.

Хелене – 14 лет. Детское «Евровидение» не первый конкурс, в котором она принимает участие. На счету девочки «Голос. Дети», где девушка была в команде Димы Билана, «Маладыя таленты Беларусі» и детская «Новая Волна».

В интервью Хелены и ее мамы Елены девочка рассказывала, что она живет с музыкой – засыпает и просыпается с ней.

Перед конкурсом в еженедельной рубрике Instagram-обзор мы посмотрели, что публикует и чем делится с подписчиками представительница Беларуси на детском «Евровидении-2017» (пунктуация и орфография автора сохранены). Источник фото – instagram.com/helena_meraai.