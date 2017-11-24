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Как объяснить людям, что быть собой модно? Что постит в Instagram Хелена Мерааи

24.11.2017 - 16:53

Новости Беларуси. 26 ноября в Тбилиси состоится финал детского песенного конкурса «Евровидение-2017».

Беларусь на музыкальном конкурсе представит минчанка Хелена Мерааи с песней «Я самая». 

Победителю «Евровидения» вручат стеклянный микрофон, который разработала шведская компания. С нынешнего года дизайн статуэтки не будет меняться каждый год, как раньше, а станет постоянным. 

В финале детского песенного конкурса примут участие молодые исполнители из 16 стран.

Хелене – 14 лет. Детское «Евровидение» не первый конкурс, в котором она принимает участие. На счету девочки «Голос. Дети», где девушка была в команде Димы Билана, «Маладыя таленты Беларусі» и детская «Новая Волна».

Хелена Мерааи поедет на детское «Евровидение-2017» с песней Риты Дакоты

В интервью Хелены и ее мамы Елены девочка рассказывала, что она живет с музыкой – засыпает и просыпается с ней. 

Перед конкурсом в еженедельной рубрике Instagram-обзор мы посмотрели, что публикует и чем делится с подписчиками представительница Беларуси на детском «Евровидении-2017» (пунктуация и орфография автора сохранены). Источник фото – instagram.com/helena_meraai.

Как изменились участники детского «Евровидения» прошлых лет от Беларуси. Фотофакт здесь

Фото: instagram.com/helena_meraai
После отбора на «Евровидение» Хелена написала трогательный пост. «Спасибо ВАМ огромное за каждый ВАШ голос! Спасибо жюри за то, что оценили меня! ВЫ САМЫЕ-САМЫЕ! Спасибо огромное моей САМОЙ команде) Работали все долго и упорно, не спали ночами, продумывали каждую деталь, добивались тех эмоций в номере, которые вы увидели! Спасибо родителям, без них вообще ничего не получилось бы! Столько сил было вложено, сколько переживаний! Это того стоило!»
Фото. После отбора на «Евровидение» Хелена написала трогательный пост. «Спасибо ВАМ огромное за каждый ВАШ голос! Спасибо жюри за то, что оценили меня! ВЫ САМЫЕ-САМЫЕ! Спасибо огромное моей САМОЙ команде) Работали все долго и упорно, не спали ночами, продумывали каждую деталь, добивались тех эмоций в номере, которые вы увидели! Спасибо родителям, без них вообще ничего не получилось бы! Столько сил было вложено, сколько переживаний! Это того стоило!»
И посвятила еще один тем, кто за нее голосовал. «Спасибо огромное всем, кто поддерживает) Простите, что не могу ответить каждому, не обижайтесь, но вас ОЧЕНЬ МНОГО.И это круто и очень важно) очень часто говорю про нашу команду) теперь мы уже ВСЕ одна команда) да-да) а вы думали! Никуда не денетесь! ещё раз спасибо вам САМЫМ позитивным и космическим! Не забываем про хейтеров! Вам тоже огромное спасибо! Не переживайте, вам ещё будет что обсудить. ОБЕЩАЮ. Всех люблю».
Фото. И посвятила еще один тем, кто за нее голосовал. «Спасибо огромное всем, кто поддерживает) Простите, что не могу ответить каждому, не обижайтесь, но вас ОЧЕНЬ МНОГО.И это круто и очень важно) очень часто говорю про нашу команду) теперь мы уже ВСЕ одна команда) да-да) а вы думали! Никуда не денетесь! ещё раз спасибо вам САМЫМ позитивным и космическим! Не забываем про хейтеров! Вам тоже огромное спасибо! Не переживайте, вам ещё будет что обсудить. ОБЕЩАЮ. Всех люблю».
Хелена с мамой. «Поддерживает меня, Всегда рядом. Мама, я тебя люблю».
Фото. Хелена с мамой. «Поддерживает меня, Всегда рядом. Мама, я тебя люблю».
«Как объяснить людям, что быть собой – модно? Мне многие говорят, что «видели меня в клипе, я там на себя не похожа». Возможно, вам кажется, что я там выгляжу старше, но мой характер и образ – это и есть я! Такая, которую вы можете редко встретить и редко понять из-за рамок, которые приписывает нам общество) Меня зовут Хелена, мне 14, а теперь смиритесь с тем, что я такая) я выгляжу в жизни, как вы говорите, моложе) Характер мой полностью соответствует образу в клипе) Вот и все) Всех люблю».
Фото. «Как объяснить людям, что быть собой – модно? Мне многие говорят, что «видели меня в клипе, я там на себя не похожа». Возможно, вам кажется, что я там выгляжу старше, но мой характер и образ – это и есть я! Такая, которую вы можете редко встретить и редко понять из-за рамок, которые приписывает нам общество) Меня зовут Хелена, мне 14, а теперь смиритесь с тем, что я такая) я выгляжу в жизни, как вы говорите, моложе) Характер мой полностью соответствует образу в клипе) Вот и все) Всех люблю».
Фото для промопродукции для «Детского Евровидения-2017».
Фото. Фото для промопродукции для «Детского Евровидения-2017».
Девушка делится детскими фото. «Всем привет, а это мой 2010. Кучерявая такая»
Фото. Девушка делится детскими фото. «Всем привет, а это мой 2010. Кучерявая такая»
«От рождения человеку дается вся палитра красок жизни, а уж какие смешивать каждый сам решает. Всем позитивного и яркого дня».
Фото. «От рождения человеку дается вся палитра красок жизни, а уж какие смешивать каждый сам решает. Всем позитивного и яркого дня».
В середине октября у Хелены вышло видео на англоязычную версию песни «Я самая». «Спасибо огромное самой лучшей команде за этот день и эмоции) Мы сняли видео на английскую версию моей песни «Я самая». Получилось очень круто».
Фото. В середине октября у Хелены вышло видео на англоязычную версию песни «Я самая». «Спасибо огромное самой лучшей команде за этот день и эмоции) Мы сняли видео на английскую версию моей песни «Я самая». Получилось очень круто».
На фото Хелена и ее педагог по вокалу – Ольга Дроздова. «Хочу сказать тебе огромное спасибо просто за то, что ты есть в моей жизни, за то, что с каждым прожитым нами днем ты делаешь ее удивительней, ярче и интересней. Таких, как ты, практически нет, и это большое счастье — иметь в своем окружении столь отзывчивого, доброго, понимающего и чуткого человека. Спасибо тебе за твою помощь, твою бесконечную веру в меня и во все мои начинания. Спасибо за терпение и поддержку в те самые трудные минуты, когда мне бу
Фото. На фото Хелена и ее педагог по вокалу – Ольга Дроздова. «Хочу сказать тебе огромное спасибо просто за то, что ты есть в моей жизни, за то, что с каждым прожитым нами днем ты делаешь ее удивительней, ярче и интересней. Таких, как ты, практически нет, и это большое счастье — иметь в своем окружении столь отзывчивого, доброго, понимающего и чуткого человека. Спасибо тебе за твою помощь, твою бесконечную веру в меня и во все мои начинания. Спасибо за терпение и поддержку в те самые трудные минуты, когда мне бу
«Через пару недель мы с большой и такой же САМОЙ командой едем в Грузию. Не нужно ждать каких-то праздников или событий,ч тобы поблагодарить тех людей, которые готовы выслушать тебя, помочь и дать совет. Будь это хореография, вокал, внешний вид, интервью, номер в целом или просто те люди, которые поддержат тебя в любую минуту. Я люблю вас очень❤. Спасибо огромное. Ребята, которые поддерживают меня, интересуются тем, что мы #MyGreatBigTeam творим, вы тоже часть нашей команды! И надеюсь, что ВМЕСТЕ у нас ВСЕ
Фото. «Через пару недель мы с большой и такой же САМОЙ командой едем в Грузию. Не нужно ждать каких-то праздников или событий,ч тобы поблагодарить тех людей, которые готовы выслушать тебя, помочь и дать совет. Будь это хореография, вокал, внешний вид, интервью, номер в целом или просто те люди, которые поддержат тебя в любую минуту. Я люблю вас очень❤. Спасибо огромное. Ребята, которые поддерживают меня, интересуются тем, что мы #MyGreatBigTeam творим, вы тоже часть нашей команды! И надеюсь, что ВМЕСТЕ у нас ВСЕ
15 ноября девушка опубликовала фото из окна самолета и написала: «Привет, Грузия».
Фото. 15 ноября девушка опубликовала фото из окна самолета и написала: «Привет, Грузия».
«Наша церемония открытия была крутой. Этот вечер был потрясающим ... Я могу пожелать удачи всем и насладиться Тбилиси! Очень красивое место».
Фото. «Наша церемония открытия была крутой. Этот вечер был потрясающим ... Я могу пожелать удачи всем и насладиться Тбилиси! Очень красивое место».
В финале конкурса Хелена выступит под пятым номером.
Фото. В финале конкурса Хелена выступит под пятым номером.

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Представитель Беларуси на детском «Евровидении-2017» Хелена Мерааи и ее мама Елена в программе «Большой завтрак»
Представитель Беларуси на детском «Евровидении-2017» Хелена Мерааи и ее мама Елена в программе «Большой завтрак»
Хелена Мерааи
Хелена Мерааи представит Беларусь на детском «Евровидении-2017» с песней Риты Дакоты
Хелена Мерааи. Источник фото: https://vk.com/kmeraai
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Фотофакт: как изменились белорусские участники детского «Евровидения» прошлых лет
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