Как объяснить людям, что быть собой модно? Что постит в Instagram Хелена Мерааи

Фото. После отбора на «Евровидение» Хелена написала трогательный пост. «Спасибо ВАМ огромное за каждый ВАШ голос! Спасибо жюри за то, что оценили меня! ВЫ САМЫЕ-САМЫЕ! Спасибо огромное моей САМОЙ команде) Работали все долго и упорно, не спали ночами, продумывали каждую деталь, добивались тех эмоций в номере, которые вы увидели! Спасибо родителям, без них вообще ничего не получилось бы! Столько сил было вложено, сколько переживаний! Это того стоило!»
Фото. И посвятила еще один тем, кто за нее голосовал. «Спасибо огромное всем, кто поддерживает) Простите, что не могу ответить каждому, не обижайтесь, но вас ОЧЕНЬ МНОГО.И это круто и очень важно) очень часто говорю про нашу команду) теперь мы уже ВСЕ одна команда) да-да) а вы думали! Никуда не денетесь! ещё раз спасибо вам САМЫМ позитивным и космическим! Не забываем про хейтеров! Вам тоже огромное спасибо! Не переживайте, вам ещё будет что обсудить. ОБЕЩАЮ. Всех люблю».
Фото. Хелена с мамой. «Поддерживает меня, Всегда рядом. Мама, я тебя люблю».
Фото. «Как объяснить людям, что быть собой – модно? Мне многие говорят, что «видели меня в клипе, я там на себя не похожа». Возможно, вам кажется, что я там выгляжу старше, но мой характер и образ – это и есть я! Такая, которую вы можете редко встретить и редко понять из-за рамок, которые приписывает нам общество) Меня зовут Хелена, мне 14, а теперь смиритесь с тем, что я такая) я выгляжу в жизни, как вы говорите, моложе) Характер мой полностью соответствует образу в клипе) Вот и все) Всех люблю».
Фото. Фото для промопродукции для «Детского Евровидения-2017».
Фото. Девушка делится детскими фото. «Всем привет, а это мой 2010. Кучерявая такая»
Фото. «От рождения человеку дается вся палитра красок жизни, а уж какие смешивать каждый сам решает. Всем позитивного и яркого дня».
Фото. В середине октября у Хелены вышло видео на англоязычную версию песни «Я самая». «Спасибо огромное самой лучшей команде за этот день и эмоции) Мы сняли видео на английскую версию моей песни «Я самая». Получилось очень круто».
Фото. На фото Хелена и ее педагог по вокалу – Ольга Дроздова. «Хочу сказать тебе огромное спасибо просто за то, что ты есть в моей жизни, за то, что с каждым прожитым нами днем ты делаешь ее удивительней, ярче и интересней. Таких, как ты, практически нет, и это большое счастье — иметь в своем окружении столь отзывчивого, доброго, понимающего и чуткого человека. Спасибо тебе за твою помощь, твою бесконечную веру в меня и во все мои начинания. Спасибо за терпение и поддержку в те самые трудные минуты, когда мне бу
Фото. «Через пару недель мы с большой и такой же САМОЙ командой едем в Грузию. Не нужно ждать каких-то праздников или событий,ч тобы поблагодарить тех людей, которые готовы выслушать тебя, помочь и дать совет. Будь это хореография, вокал, внешний вид, интервью, номер в целом или просто те люди, которые поддержат тебя в любую минуту. Я люблю вас очень❤. Спасибо огромное. Ребята, которые поддерживают меня, интересуются тем, что мы #MyGreatBigTeam творим, вы тоже часть нашей команды! И надеюсь, что ВМЕСТЕ у нас ВСЕ
Фото. 15 ноября девушка опубликовала фото из окна самолета и написала: «Привет, Грузия».
Фото. «Наша церемония открытия была крутой. Этот вечер был потрясающим ... Я могу пожелать удачи всем и насладиться Тбилиси! Очень красивое место».
Фото. В финале конкурса Хелена выступит под пятым номером.