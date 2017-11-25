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Представительница Беларуси на детском Евровидении лидирует в конкурсе по результатам голосования на сайте

25.11.2017 - 21:11

Новости Беларуси. А уже завтра наше внимание будет приковано к Тбилиси, где пройдет детское Евровидение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как уже сообщалось, представительница нашей страны Хелена Мерааи выйдет на сцену пятая. И сегодня стало известно, что белоруска заняла первое место по результатам голосования на сайте для поклонников песенного конкурса, где их просили выбрать наиболее понравившегося исполнителя.

Кстати, по мнению экспертов, наша участница входит в число претендентов на победу. В числе сильнейших также – Италия, Македония, Россия, Австралия.

Представительница Беларуси на детском Евровидении Хелена Мерааи лидирует в конкурсе по результатам голосования на сайте

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Фото: instagram.com/helena_meraai
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