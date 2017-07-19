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Представлялись коммунальщиками и уверяли, что установка фильтров обязательна: предприимчивым продавцам может грозить до 3 лет лишения свободы

19.07.2017 - 23:45

Новости Беларуси. В Могилеве задержали группу предприимчивых дельцов. Они втридорога продовали пенсионерам фильтры для очистки воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Действовали по отработанному сценарию. Представлялись коммунальщиками и уверяли доверчивых клиентов, что установка приборов процедура обязательная.

Юрий Прокопенко, СТВ:
Здравствуйте, я представитель горводоканала. Пришел по вопросу установки фильтра очистки воды. Вот таким образом предприимчивые продавцы ходили по квартирам пенсионеров. И однажды пришли в гости к супругам Манышевым.

Ларису Манышеву убедил один аргумент. Визитеры сказали – в ближайшее время такие фильтры должны стоять в каждом доме,

но если покажете пенсионное удостоверение – чудо-оборудование сможете купить по акционной цене.

Вместо 900 рублей за 350. И лишь потом, когда отдала деньги, узнала – в магазинах такие фильтры можно купить в три раза дешевле.

Лариса Манышева, житель Могилёва:
Вот видите этот фильтр, который нам поставили. Он, оказалось, для первичной очистки воды. Это от ила, грязи, камней. Такие фильтры у нас уже стоят в водопроводной трубе.

Была словно под гипнозом, вспоминает женщина. Ее не смутило, что купила товар без документов и что уж чересчур оперативно работали продавцы.

Лариса Манышева:
Подключили буквально за 5 минут и сказали, хозяйка, принимай. Мне очень стыдно, что я человек в возрасте и работала в санитарной службе более 35 лет, и так меня обвели.

В торговую ловушку попались 17 человек – это только, те кто решил добиваться правды и писал заявления в милицию. Раиса Кушлянская откладывала на новые зубы, а получила бесполезный и очень дорогой фильтр.

Раиса Кушлянская, житель Могилёва:
Ерунда такая получилась. Села, они ушли, я стала читать внимательно. Так расстроилась, что обманута, настолько обманули, обошли. Когда обманывают кого-то, думаю со мной такого же никогда не может быть.

Пенсионеры пытались вернуть зря потраченные деньги, но на фирме все кормили завтраками, а потом и вовсе перестали отвечать на звонки. Теперь предприимчивым продавцам может грозить до трех лет лишения свободы. Есть такая статья – обман потребителей, совершенный группой лиц по предварительному сговору.

Александр Слонимский, заместитель начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилёвского облисполкома:
По уголовному делу в качестве подозреваемых у нас проходят две женщины и один мужчина. В дальнейшем будут проводиться следствие, направленное на установление всех работников этой коммерческой структуры.

Василий Чёрный, председатель Могилёвской областной организации защиты прав потребителей:
Если сомнения возникли, в первую очередь, пенсионерам, людям пожилым, вы обратитесь к своим сыновьям, дочерям, попросите, чтобы они разъяснили вам. В крайнем случае звоните нам. Мы всегда дадим полную информацию. 

И для справки, регулярные лабораторные исследования показывают – качество воды в квартирах Могилева полностью соответствует всем гигиеническим нормам и полностью пригодна для питья.

Представлялись коммунальщиками и уверяли, что установка фильтров обязательна: предприимчивым продавцам может грозить до 3 лет лишения свободы

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