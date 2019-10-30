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Предвестники скорой зимы: снег выпал на севере Минской области

30.10.2019 - 10:49

Новости Беларуси. На севере Минской области выпал снег. Такую картину наблюдали пользователи сети в курортном поселке Нарочь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это не первый намек на близость зимы. Снег выпадал уже в начале октября, но затем установилась не по сезону теплая погода.

А вот предстоящей ночью местами по стране обещают заморозки до -7. Днем 31 октября температурный фон составит от 0 до +7 градусов. Не исключен мокрый снег.

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