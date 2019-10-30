Предвестники скорой зимы: снег выпал на севере Минской области
Новости Беларуси. На севере Минской области выпал снег. Такую картину наблюдали пользователи сети в курортном поселке Нарочь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это не первый намек на близость зимы. Снег выпадал уже в начале октября, но затем установилась не по сезону теплая погода.
А вот предстоящей ночью местами по стране обещают заморозки до -7. Днем 31 октября температурный фон составит от 0 до +7 градусов. Не исключен мокрый снег.
Если пойдёт снег, весна будет поздняя. Народные приметы на неделю с 28 октября по 3 ноября
28 октября – Ефимий Осенний. Красновато-расплывчатые круги у луны – к снегу и ветру. А облако над восходящим солнцем предвещает ненастье.
31 октября – Луков день. Если снег не выпадет, холодов можно не опасаться.
Мокрый снег и гололедица. Синоптики рассказали о погоде на неделю
1 ноября – Иванов день. Ещё его называли проводами осени. Если пойдёт снег, весна будет поздняя и холодная.