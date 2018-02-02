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Пресс-секретарь НОК РБ о нахождении в Пхёнчхане: «Организация на высоком уровне. Встречают гостей Олимпиады дружелюбно»

02.02.2018 - 23:35

Новости Беларуси. Официальная церемония поднятия белорусского флага в олимпийской деревне состоится 7 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В В этот же день начнёт работу и обновленный сайт Национального олимпийского комитета. Сражаться за медали наши спортсмены будут в шести дисциплинах.

Это биатлон, лыжные гонки, фристайл, конькобежный и горнолыжный спорт, а также шорт-трек. Зимние Олимпийские игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля.

Виктория Меннанова, начальник отдела информации – пресс-секретарь НОК Республики Беларусь:
Места для проживания очень достойные, организация на высоком уровне. Встречают гостей Олимпиады дружелюбно, 3 февраля мы планируем посетить спортивные объекты, а спортсмены приступят к тренировочному процессу.  

Пресс-секретарь НОК Республики Беларусь о нахождении в Пхёнчхане: «Организация на высоком уровне. Встречают гостей Олимпиады дружелюбно»

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