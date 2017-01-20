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Преступнику 26 лет, он ехал на автомобиле и давил людей: полиция о трагедии в Мельбурне

20.01.2017 - 14:31

Новости Австралии. В австралийском Мельбурне водитель на легковом автомобиле въехал в толпу.

Три человека погибли, более 20 получили ранения. Среди пострадавших есть дети.

Инцидент произошел возле популярного торгового центра. По словам очевидцев, водитель бордового седана сначала ездил по кругу на одной из городских площадей.

Затем разогнался и въехал в толпу людей и начал давить машиной пешеходов.

Люди в ужасе разбегались и прятались. Задержать преступника удалось лишь через несколько кварталов. Причем полицейским пришлось применить оружие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Грэм Эштон, комиссар полиции штата Виктория (Австралия):
Преступнику 26 лет. Он ехал на автомобиле и давил людей, пешеходов. В настоящее время мы достоверно знаем о гибели троих – мужчины и женщины лет 30, и ребенка. Эти убийства были совершены в разных местах, так что мы полагаем, что погибшие не связаны друг с другом. 

Преступнику 26 лет. Он ехал на автомобиле и давил людей, пешеходов: комиссар полиции штата Виктории о трагедии в Мельбурне
Преступнику 26 лет. Он ехал на автомобиле и давил людей, пешеходов: комиссар полиции штата Виктории о трагедии в Мельбурне
Фото. Преступнику 26 лет. Он ехал на автомобиле и давил людей, пешеходов: комиссар полиции штата Виктории о трагедии в Мельбурне
Преступнику 26 лет. Он ехал на автомобиле и давил людей, пешеходов: комиссар полиции штата Виктории о трагедии в Мельбурне
Фото. Преступнику 26 лет. Он ехал на автомобиле и давил людей, пешеходов: комиссар полиции штата Виктории о трагедии в Мельбурне

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