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Превышение полномочий и громкое задержание. В отношении 2 должностных лиц ЖКХ Московского района Минска возбуждено уголовное дело

26.01.2018 - 10:45

Новости Беларуси. Возбуждено уголовное дело в отношении двоих должностных лиц ЖКХ Московского района Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководители предприятия подозреваются в растрате денег, которые пошли на фиктивную закупку подъемников для инвалидов в подъездах.

Вероника Посметьева, старший инспектор по особо важным делам ГУБЭП МВД:
Злоумышленники договорились с коммерческой структурой провести фиктивную процедуру закупки подъемных платформ для инвалидов и соответствующие строительно-монтажные работы по их установке в подъездах жилых домов в Московском районе Минска.

Руководители ЖКХ подписали липовые накладные о поставленных подъемных платформах, а также фиктивные акты выполненных работ. На счет бизнесмена было перечислено более 120 тысяч белорусских рублей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

Превышение полномочий и громкое задержание. В отношении 2 должностных лиц ЖКХ Московского района Минска возбуждено уголовное дело

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