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Прежде всего, должна быть разъяснительная работа: Наталья Кочанова о работе с обращениями граждан

05.04.2017 - 20:35

Новости Беларуси. Новые подходы в работе с обращениями граждан и активное участие местных органов власти в решении проблемных вопросов. Об этом 5 апреля говорили на заседании коллегии Администрации Президента Беларуси. В настоящее время эта работа в нашей стране налажена.

Проводятся личные приемы, прямые телефонные линии. Оперативно решаются и проблемы.

Тем не менее, новые подходы к работе можно и нужно искать.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:
Система выработана в нашей стране. У нас есть Закон «Об обращениях граждан», в соответствии с которым республиканские, местные органы власти работают по данной теме. Определены дни приема по личным вопросам, проводятся прямые линии.

Но, вместе с тем, сегодня в каждом районе и в каждом городе возможны другие методы и формы работы с местным населением.

Прежде всего, должна быть разъяснительная работа.

Личные приемы и прямые телефонные линии проводят во всех регионах нашей страны. Такой диалог помогает более предметно рассказать о проблемах. Среди самых популярных тем, как правило, ЖКХ, строительство и трудоустройство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прежде всего, должна быть разъяснительная работа: Наталья Кочанова о работе с обращениями граждан

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