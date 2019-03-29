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Себастьян Курц – Александру Лукашенко: «Важно, чтобы Австрия как часть ЕС могла выстроить добрые долгосрочные отношения с вашей страной»

29.03.2019 - 13:44

Новости Беларуси. Беларусь готова к сотрудничеству с Европейским союзом, но только с учетом национальных интересов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Об этом 29 марта во время встречи с федеральным канцлером Австрии заявил Александр Лукашенко. Президент также отметил, что категорически против распада ЕС и его ослабления. Говоря о двустороннем сотрудничестве, глава государства сделал акцент на необходимости его дальнейшего развития. Особенно в сфере торговли.   

Австрия второй по значимости инвестор в белорусскую экономику. Только за 2018 год сумма вложений достигла 300 миллионов долларов. Мы в свою очередь поставляем на австрийский рынок недрагоценные металлы, продукцию деревообработки и нефтепродукты. Совместный товарооборот в 2018 году составил чуть больше 170 миллионов долларов. И, по мнению Президента, учитывая взаимный потенциал  это небольшая цифра.    

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам надо наращивать двустороннее сотрудничество, а оно, прежде всего, выражается в торговле – товарообороте между нашими странами. Мы всегда приветствуем ваши инвестиции в Беларусь. И я вам вчера сказал: если у ваших крупных компаний есть интересы, а вы говорили, что они есть, я готов лично с руководителем любой компании, которую вы обозначите, вести диалог по совместному производству тех товаров, которые вы сочтете нужными.  

Что касается политики, дипломатии, то наши взгляды с руководством Австрии по международной повестке дня в основном схожи. Мы здесь не имеем противоречий. Я вчера вам говорил, что я вчера внимательно и даже сегодня утром второй раз прочел вашу статью. Мне понравилась ваша точка зрения на развитие Европы. Это смело, решительно, но в то же время эта точка зрения на развитие Европы, которая сегодня возможна.    

Себастьян Курц, федеральный канцлер Австрии:    
Я очень хорошо себя чувствую в вашей стране. И мне очень важно, чтобы Австрия как часть Европейского союза могла выстроить добрые долгосрочные отношения с вашей страной. Мне кажется, что вы нашли очень позитивный, правильный путь сближения с Европейским союзом без разрыва ваших партнерских отношений с Россией. На мой взгляд, этот подход значительно более продуктивен, чем подход «или, или», который может сыграть отрицательную роль.   

Это касается не только вашей страны, но и других стран в регионе. Очень рад тому, что в течение следующего полугодия вы, по всей вероятности, сможете посетить Австрию. И мы, таким образом, шаг за шагом сможем углублять наши отношения.   

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