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Президент Беларуси 16 апреля отправится с официальным визитом в Турцию

15.04.2019 - 16:51

Новости Беларуси. Президент Беларуси совершит официальный визит в Турцию,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он состоится 16 апреля. В Анкаре Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Встреча двух лидеров пройдет в узком формате, а также в расширенном составе с участием делегаций. Стороны обсудят политические вопросы, развитие торгово-экономического взаимодействия, его наполнение новыми взаимовыгодными проектами. Особое внимание – инвестиционному сотрудничеству и мерам по обеспечению сбалансированной торговли.

По итогам переговоров ожидается подписание пакета международных документов. В этот же день в Анкаре пройдет встреча деловых кругов двух стран. На повестке дня – продолжение сотрудничества, реализация новых проектов.

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