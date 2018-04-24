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Президент Беларуси анонсировал большое совещание по энергетике

24.04.2018 - 15:46

Новости Беларуси. Наука и образование, промышленность и спорт, будущее творческой молодежи и работа СМИ. Как подчеркнул Александр Лукашенко, глубокий анализ работы всех сфер жизни будет вестись и дальше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент анонсировал большое совещание по энергетике. Главная задача на сегодня – неукоснительно выполнять все выработанные задачи и поручения.

Через всё Послание Президент «красной нитью» провел главную мысль: сила государства – в единстве народа и власти. Кстати, особое внимание – антикоррупционной работе. Случаев, когда недобросовестные чиновники злоупотребляли своими полномочиями, выявлено немало. По традиции, после Послания Александр Лукашенко ответил на вопросы парламентариев.

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Президент Беларуси анонсировал большое совещание по энергетике

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