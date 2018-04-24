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Президент Беларуси: «Дороговизна жизни крайне беспокоит население»

24.04.2018 - 21:49

Новости Беларуси. Не следует думать, что в выстраивании глобальных стратегий Беларусь отворачивается от проблем простого человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как раз наоборот. Человек, повышение уровня его жизни – главная цель.

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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дороговизна жизни крайне беспокоит население. Обращаюсь к правительству, местным органам власти, Министерству торговли и конкретно министру – контролируйте, отслеживайте ценовые изменения постоянно. Хотите рыночными способами, хотите – другими. Должен быть результат, и проблема должна решаться. Но цель известна: не более 5-6 % в год по инфляции.

Зарплата. Она должна напрямую зависеть от эффективности организации производства. Это непростая задача. Должны быть задействованы все возможные механизмы для создания в реальном секторе условий, в которых способный и трудолюбивый человек найдет себе применение

Все темы Послания Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию здесь.

Президент Беларуси: «Дороговизна жизни крайне беспокоит население»

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