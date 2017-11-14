Президент Беларуси: Главное – это зарплата тех людей, которые будут задействованы на этих выборах

Новости Беларуси. Выборы в местные советы депутатов пройдут в Беларуси 18 февраля. Предложение Центризбиркома 14 ноября поддержал Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нюансы избирательной кампании были рассмотрены на рабочей встрече главы государства с председателем ЦИК Лидией Ермошиной. Бюджет, календарный план и институт наблюдателей – поднимались все вопросы подготовки. Александр Лукашенко подчеркнул: голосование должно пройти достойно и с бережным отношением к бюджетным средствам.