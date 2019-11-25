Президент Беларуси – губернатору Калининградской области: «Потенциальных точек роста у нас предостаточно»
Новости Беларуси. 25 ноября во Дворце Независимости Александр Лукашенко принял губернатора Калининградской области. В центре внимания сторон – вопросы экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как подчеркнул Президент, точек роста у нас немало. Преимущества российского региона – близость к европейским рынкам и трансъевропейским транспортным коридорам. Взаимный товарооборот за 2018 год составил порядка 360 миллионов долларов. И большая часть – это экспорт. Время ставить более амбициозные задачи – уверен белорусский лидер. В частности, наша страна предлагает углублять производственную кооперацию, сотрудничество в сфере строительства. Кроме того, есть резервы для поставок белорусского продовольствия.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Потенциальных точек роста у нас предостаточно. Хороший пример результативности ваших инвестиций в белорусскую экономику – запуск компанией «Содружество» маслоэкстракционного завода в Сморгони. Он очень успешно работает. Его продукция позволила существенно увеличить объем товарооборота.
Рассчитываем на более тесную кооперацию белорусских и российских машиностроителей. Тем более что наработок у нас в этой сфере предостаточно. Минские автобусы с успехом эксплуатируются в вашей области. Одна из традиционных сфер, где мы успешно сотрудничаем – это строительство. Самый показательный результат совместной работы – возведение к чемпионату мира по футболу 2018 года стадиона в Калининграде. Горожане и гости в общем-то по достоинству оценили и профессионализм наших специалистов белорусских, и качество современных строительных материалов. Сегодня в области реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов – это строительство морского порта, калийного комбината, музейного комплекса, приморского кольца. Мы готовы участвовать в этих стройках, если вам это понадобится.
Беларусь обладает опытом и технологиями в животноводстве, возделывании зерновых и овощных культур, в строительстве молочно-товарных и зерносушильных комплексов, которые мы готовы предложить вашим аграриям.
В прошлом году по объему двусторонней торговли мы приблизились к рекордной отметке в 360 миллионов долларов. Самое время ставить более амбициозные задачи.
После встречи с Президентом итогами разговора губернатор Калининградской области поделился с журналистами. Антон Алиханов рассказал, что есть идея создания портовых мощностей в Калининградском регионе.
Антон Алиханов, губернатор Калининградской области России:
Александр Григорьевич очень позитивно отреагировал на идею создания портовых мощностей в Калининградской области. Мы очень надеемся, что это станет одной из тем для разговора на высшем уровне между нашими лидерами. Мне кажется, что и для региона нашего это было бы очень важно и серьезно – закрепление какого-то специфического товаропотока из Беларуси на Запад через калининградские порты.
А сейчас есть строительные материалы: например, плитка, цемент и другие, которые уже сейчас можно было бы сюда отправлять через наш порт на эти рынки.
Добавим, что в Минск делегация из Калининградской области приехала большим составом. В программе – посещение минского молочного завода, Линии Сталина и китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».
Александр Лукашенко о затратах на содержание совместных с Россией объектов: если надо – посчитаем, это стоит недешёво
Новости Беларуси. После того, как Александр Лукашенко сделал свой выбор на парламентских выборах-2019, он по традиции пообщался с журналистами – как белорусскими, так и зарубежными, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Вы недавно сказали, что вы поручите правительству подсчитать все-таки затраты Беларуси на содержание совместных объектов. Насколько велик счет, есть ли у вас уже цифра? Насколько соизмеримы взаимозачеты?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Да, мы когда-то считали. Я не стану вам эти называть цифры, чтобы потом меня там, в России (ну, не вы, так кто-то другой)… Они всегда выбирают какое-то слово и начинают бомбить так, как им хочется, хотя я не имел ввиду даже этого.
Когда я заслушивал отчет пограничного ведомства, и границы определялись как быть, в центре внимания был договор. Я, наоборот, предложил: давайте усилим этот договор, чтобы показать, что мы действительно строим какое-то Союзное государство, что это серьезный проект. Нет, сказали, что Лукашенко хочет больших денег за границу. Не надо больше, пока половину пусть отдадут того, что мы тратим.
Но я же сказал, это не только граница. Граница – это же и таможня, и ветеринария, и фитосанитарные, пограничники. А что касается оборонной составляющей, так самые большие траты – так это общая система на сегодняшний день противовоздушной обороны. Я часто говорю: от Черного моря до Балтики мы видим все, и у России на этом направлении ничего нет. Чтобы воссоздать это, к примеру – если они захотят это создать под Смоленском – от Черного моря до Балтики, представьте, сколько это надо денег. Чтобы каждый день видеть, слышать, что происходит не в Беларуси даже, а через Беларусь, там, в странах НАТО. Представьте, какие это затраты.
Когда-то они меня просили, чтобы система ПВО белорусская работала на Россию и была совместной. Я на это пошел. Мы у них денег не просили. Но слушайте, когда они начали считать деньги и нам выставлять счета на природный газ, на прочее сырье и «налоговый маневр» провели и говорят, что мы нахлебники – хорошо. Хорошо, давайте будем считать, платить друг другу. Если они хотят.
Я считаю, это не наш путь. Мы родные, мы близкие, белорусы и россияне, нам нечего делить. Мы хорошо относимся к россиянам. Ни один не то что русский человек, ни один россиянин не скажет, что его обидели в Беларуси. Да и белорусы не жалуются на россиян. Общество нормально воспринимает наше их, их общество – нас, зачем мы это творим? Не мы в этом инициаторы, поэтому я не называю цифры, хотя лет 5-7 тому назад мы эти цифры положили на стол россиянам. И знаете, приходится так на так, никто никому не должен.
А сейчас ситуация же еще больше обострилась. Вы же видите, что происходит: НАТО и другие войска, оборона сегодня, средние и малые ракеты и так далее. Я недавно властям России это все изложил в узком кругу и сказал: «Ну ладно, мы подождем. Может быть, и мы когда-нибудь вам пригодимся».
Поэтому дело не в цифрах. Я не бухгалтер и не собираюсь это считать, но если надо – посчитаем, это стоит недешево. И это не дело: меня начали упрекать, что Лукашенко хочет бесплатно эти Су-30 (истребители мы закупили) получить. Слушайте, я ничего бесплатно не хочу. Я хочу, чтобы это была приемлемая цена. А если вы нашим военным, которые будут защищать и Россию, поставите вооружение бесплатно, в аренду – думаю, в России люди это поймут.
Общение Президента Беларуси с журналистами 17 ноября. Все темы в одном материале