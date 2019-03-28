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Президент Беларуси и федеральный канцлер Австрии открыли памятник жертвам нацизма «Массив имён»

28.03.2019 - 22:30

Новости Беларуси. Бережное отношение к памяти о жертвах нацизма – часть белорусской национальной идеи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Об этом 28 марта заявил Александр Лукашенко на церемонии открытия памятника «Массив имён» в мемориальном комплексе «Тростенец». Участие принял и федеральный канцлер Австрийской Республики  Себастьян Курц.     

Народы Беларуси и Австрии, как и все народы Европы, пережили общую кровавою трагедию Второй мировой. Миллионы граждан стали жертвами нацизма. Мемориальная композиция посвящена более 10 тысячам замученным австрийским евреям. Новый памятник  расколотый на 10 частей камень. Монументальные элементы символизируют «составы смерти». Концлагерь «Тростенец» тогда был местом боли, крови, криков и детских слез.    

А сегодня площадка  место примирения и общей памяти. Первую часть мемориала открыли 4 года назад. В прошлом году, в урочище Благовщина прошел митинг-реквием с участием лидеров Беларуси, Австрии и Германии. Тогда прозвучал призыв помнить о том, что жизнь дает жестокие уроки, и допустить вновь нечто подобное лагерю смерти «Тростенец» нельзя.   

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:    
Память о павших за борьбу и независимость родины, за освобождение планеты от коричневой чумы, память о жертвах нацизма для нашего народа священна. Бережное отношение к ней стало частью национальной идеи.  

Беларусь уделяет особое внимание увековечению памяти жертв нацистского террора. Создание в Тростенце мемориала общеевропейского значения – это результат совместных усилий белорусского государства, политиков, общественных деятелей, представителей религиозных организаций, руководства и жителей городов Европы и, конечно же, выживших свидетелей тех времен и родственников погибших.   

Монумент «Массив имен», который мы открываем сегодня, возвращает из бытия имена тысяч жертв. Он символизирует стремление новых поколений – знать о трагической судьбе своих предков и сохранять память о них. Этот памятник напоминание о том, как далеко могут завести агрессия, берущая верх над здравым смыслом, непомерные политические амбиции, антинаучные и античеловеческие теории.  

Пусть этот каменный символ станет вечным напоминанием о том, что мир действительно очень хрупок, а человеческая жизнь бесценна.

На открытие нового памятника приехала большая австрийская делегация. Это и представители еврейских общин, и родственники погибших в Тростенце. Память жертв почтили минутой молчания.

Магда Эдно:  
День и церемония очень эмоциональные. Я, наконец, побывала на могиле своей бабушки, которая была убита здесь в Тростенце в 1942 году. Очень важно, что память таких же безвинно убитых во время войны здесь чтут и ценно, что в Беларуси об ужасах войны рассказывают детям. Они – наше будущее, они должны знать, чтобы не повторять, а этот монумент – работа, сделанная сердцем.     

Вайтрон Бартон:  
Я очень благодарна белорусам, которые в каждом из этапов создания этого монумента были отзывчивы к нам: берегли память о наших родственниках. С 2010 года мы ежегодно приезжаем с группами в Беларусь. Очень важно, чтобы люди видели, где погибли их близкие, и что у убитых есть могила. Их не забыли.  

Деловая программа у делегации из Австрии обширная. 29 марта у федерального канцлера запланированы переговоры на высшем уровне. В частности, ожидается встреча с премьер-министром Беларуси – Сергеем Румасом.  

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