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Президент Беларуси: «Мы знаем цену свободы и независимости, поэтому так трепетно относимся к истории»

09.05.2018 - 14:51

Новости Беларуси. В своей речи на площади Победы глава государства отметил, что еще один подвиг наш народ совершил в послевоенные годы, когда буквально из руин восстанавливал города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видеофакт: «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Белорусский народ, пережив многие войны, бережно хранит такие простые и понятные каждому человеку ценности: счастье встречать мирный рассвет, вдыхать аромат горячего хлеба, ощущать тепло любимых рук, слышать звонкий смех детей и мечтать об их будущем.

Мы знаем цену свободы и независимости. Поэтому так трепетно относимся к истории, так ревностно отстаиваем принципы справедливости, честности и равенства. Каждый год, отмечая День Победы, мы понимаем, какое это благо – жить и растить детей под мирным небом. И точно знаем, что каждый прожитый нами день – это бесценный дар всех, кто приближал великую Победу.

Храните память об ушедших героях, берегите тех, кто сегодня рядом! Пусть жизнь будет долгой, счастливой, наполненной добрыми и обязательно мирными делами. С праздником!

Александр Лукашенко с сыновьями возложили цветы к монументу Победы

 «Беларусь помнит», какой ценой нам достался этот мир. Сегодня к одноименной акции присоединились тысячи белорусов и гостей нашей страны. Они вышли на улицы с портретами героев своих семей.

У меня портрет моего отца. Он родился в Пинском районе Брестской области. Начал военный путь там же: освобождал Пинск, Иваново, Дрогичин, Столин. Освобождали и Брест. Свой военный путь закончил по освобождению города Люблина. После войны ему пришлось длительное время, так же, как и всем жителям нашей республики, восстанавливать Беларусь. Он работал строителем всю свою жизнь.

Хотелось бы сказать всем нашим жителям: давайте будем чтить память. Давайте будем помнить о том, что этот мир достался нам очень дорого. Поэтому хочу обратиться к молодежи: уважаемая молодежь, помните, что не зная своей истории, не зная своего прошлого, у вас не будет будущего.

Праздничные мероприятия продолжатся до самого позднего вечера буквально в каждом уголке города. И мы обязательно расскажем вам об этом. Но лучше приезжайте сами, со своими семьями, с портретами ваших предков. Приходите к монументу Победы или к стеле «Минск – город-герой». Главное – обязательно вспомните и скажите спасибо тем, кто подарил вам счастье жить под мирным небом и уверенно строить планы на будущее.

Фото: president.gov.by

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