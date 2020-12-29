Президент Беларуси на балу: вам будут завидовать миллионы тех, кому не посчастливилось побывать сегодня во Дворце Независимости
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 29 декабря прошел традиционный новогодний бал для талантливой молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В разгаре вечера к дебютантам и гостям присоединился глава государства. Александр Лукашенко традиционно не пропускает этот красивый праздник. Сегодня он воспользовался возможностью обратиться к ребятам, которые по праву оказались в этот вечер во Дворце Независимости.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Еще чуть больше века назад на подобном празднике можно было оказаться по праву принадлежности к богатым и титулованным сословиям. Я не хочу сказать, что здесь нет богатых и титулованных, но, думаю, они в меньшинстве. В наше время двери Дворца Независимости открыты для всех. У каждого есть шанс войти в них и как гость, и как должностное лицо. Благодаря не кровной привилегии или связям, а своему труду, таланту, истинной преданности Отечеству.
Обращаясь сегодня к вам, нашей молодежи, снова повторю: я абсолютно верю в вас. Да, мы переживаем непростые времена. Да, иногда в авангарде событий юные и горячие головы. Ваши головы. Так было всегда, и в мои времена, и попозже. Но убежден: рано или поздно все наши дети, вы, услышат не призывы зарубежных Telegram-каналов, а голос разума. И скажут спасибо тем людям, которые сегодня сражаются на передовой за будущее. А мы, собрав волю в кулак, и дальше будем служить своей стране, чтобы сохранить ее для вас. Такая историческая миссия выпала на долю поколения создателей нашей независимой Беларуси. И мы выполним ее на совесть. Это я вам обещаю.
Президент отметил: новогодний бал – красивое событие, достойное как минимум фото в Instagram. Потому посоветовал запечатлеть моменты не только в памяти.
Александр Лукашенко:
Пройдет совсем немного времени и вы, посадив на колени своих детишек, а потом и внуков, достанете потрепанный альбом и найдете там фотографию, где вы такие молодые, красивые, одухотворенные, и будете им рассказывать об этих мгновениях. Вам будут завидовать миллионы тех, кому не посчастливилось побывать сегодня во Дворце Независимости. Поэтому я редко это советую, но в данном случае советую вам достать свои айфоны и телефоны и сфотографироваться в это прекрасное время.
Я все-таки вам желаю быть красивыми, еще красивее, чем вы теперь. Духовно, внутренне прежде всего. Ну и берегите себя внешне – все зависит от вас. Пусть все ваши мечты исполнятся, а наша любимая, единственная Беларусь благодаря вашим успехам и достижениям станет еще сильнее и краше.
Вы знаете, глядя на вас я убежден, что она будет сильнее и краше. И обязательно наша!
Какая атмосфера царила во Дворце Независимости перед новогодним балом?
Новости Беларуси. Изысканная атмосфера и непередаваемые эмоции участников. Во Дворце Независимости – новогодний бал для талантливой молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Роскошные дамы уже в вечерних платьях, а молодые люди в стильных смокингах. Еще немного и десятки пар закружатся в прекрасном танце.
С подробностями Алена Сырова.
Алена Сырова, корреспондент:
Это мероприятие во Дворце Независимости – мое самое любимое из тех, на которых доводится работать. Нашей бальной предновогодней традиции уже три года. Признаюсь, что я еще не пропускала ни одного из этих вечеров. И вот что скажу. Во-первых, это очень красиво. Посмотрите зал торжественных церемоний, где обычно принимают гостей – политиков из самых разных государств разного ранга, а чиновники проходят на совещания к главе государства. В новогодние дни зал расцветает, и сегодня именно такой день.
Когда во Дворце бал, он наполняется настоящей жизнью. Виной тому, конечно, молодые люди, которые удостоились чести танцевать на этом балу. Прежде всего речь идет о дебютантах. 72 пары – представители талантливой молодежи от 16 до 23 лет – закружатся в традиционном полонезе.
Ребята на протяжении двух месяцев репетировали. Завершающая репетиция прошла вечером 28 декабря.
Подробности подготовки к балу смотрите в нашем видеоматериале.