Президент Беларуси на церемонии открытия матча Европа – США: «Пусть борьба будет красивой, а победа честной»
Новости Беларуси. На стадионе «Динамо» стартовал легкоатлетический матч Европа – США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На церемонию открытия прибыл Президент Беларуси. Всего же на грандиозный батл съехалось более 300 атлетов. Общий призовой фонд соревнований – 1 миллион евро. Транслируют матч в 60 странах. За спортивными баталиями следит и съемочная группа СТВ.
На прямую связь со студией выходит Алёна Сырова.
Алёна Сырова, корреспондент:
Церемония открытия была наполнена символизмом. Вспомнили и родину олимпийского движения – Древнюю Грецию – и прошлый век, когда регулярно проводились матчи СССР-США. Этот формат, по сути, и лёг в основу сегодняшнего мероприятия.
Кстати, в июле 73 года сверхдержавы звание самого сильного в мире спорта оспаривали именно здесь, в Минске, на «Динамо». Об этом напомнил Президент. Именно по инициативе Александра Лукашенко эта битва континентов и проходит в Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Тогда матчевая встреча СССР – США стала примером честной и бескомпромиссной борьбы. А главное – она стала символом стремления к политическому равновесию и мирному соперничеству между великими державами той эпохи. Убежден, что и сегодня подобные спортивные состязания способны менять политическую ситуацию к лучшему.
Александр Лукашенко: «Для Беларуси большая честь принимать легкоатлетический матч Европа-США»
Мы рады встречать в Минске наших заокеанских друзей – спортивную команду Соединенных Штатов. Вы проделали далекий путь. Вам пришлось адаптироваться к новым условиям и делать это быстро. Уверен, что белорусское гостеприимство, теплая встреча зрителей помогут вам продемонстрировать на арене максимум своих возможностей.
Безусловно, мы будем горячо поддерживать всех спортсменов. Это в характере толерантных и открытых миру белорусов.
Мы точно знаем: кто бы ни победил, мы – миллионы болельщиков со всего мира – станем свидетелями рождения новых легенд легкой атлетики.
И пусть на арене стадиона «Динамо» торжествуют сила воли, целеустремленность и благородство. Пусть борьба будет красивой, а победа честной.
Подробнее об атмосфере на стадионе «Динамо» – в видеоматериале
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Вадим Девятовский: На «Динамо» будет настоящий праздник спорта
Новости Беларуси. Матч «Европа – США». Считанные часы остаются до грандиозного баттла, который определит сильнейших среди трех сотен атлетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За происходящим на олимпийском стадионе «Динамо» будут наблюдать зрители в 60 странах. За подготовкой к стартам наблюдает и наша съемочная группа.
Ирина Петыш, СТВ:
Мы так много слышали о легкоатлетическом матче Европа – США, и этот день наконец настал! До официального открытия остается менее двух часов, а первый старт, это будут прыжки с шестом у женщин, запланирован на 19:00. Этот матч – действительно грандиозное событие в истории как мировой легкой атлетики, так и белорусской.
Об уровне соревнований говорит и состав участников. В Минск приехали 304 спортсмена, среди которых много олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы. Хочется отметить, что представительство нашей сборной в составе команды Европы – одно из самых больших. Больше всего атлетов из Великобритании – 23 человека. По 16 – из Польши и Испании, 14 – из Беларуси. Один из них – наш барьерист Виталий Парахонько. Его старт будет 10 сентября, а 9 сентября он активно тренируется и поддерживает свою команду. Мы смогли пообщаться с атлетом и узнали о его ожиданиях и личных задачах.
Виталий Парахонько, спорстмен команды Европы (Беларусь):
Легкий мандраж, но нет волнения. Это необычный старт. На «Динамо» не было таких великих спортсменов. Вообще матч США – Европа – это просто невероятное событие. Думаю, все поскорее хотят выйти на дорожку.
В приятном волнении за несколько часов до старта и организаторы турнира. Последние приготовления завершены. Мы смогли пообщаться с одним из инициаторов турнира, председателем Белорусской федерации лёгкой атлетики Вадимом Анатольевичем Девятовским.
Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики:
Мы столько готовились, ждали этот момент. Мы на финишной прямой, когда присутствует легкое волнение, ожидание настоящего праздника, потому что сегодня элита мировой легкой атлетики в Минске, атлеты самой высокой пробы. Я уверен, что на «Динамо» сегодня будет настоящий праздник спорта, праздник легкой атлетики с участием, что важно, и наших белорусских легкоатлетов.
В программе матча Европа – США 37 легкоатлетических дисциплин. Дадут старт соревнованиям прыжки с шестом у женщин. И уже здесь нам есть за кого поболеть. В 19.00 на старт выйдет наша Ирина Жук. Совсем недавно Ирина установила национальный рекорд и отобралась на Олимпиаду, прыгнув на 4 метра 70 сантиметров. Бок о бок с ней за команду Европы будет сражаться Екатерина Стефаниди – греческая спортсменка, олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы. Буквально несколько дней назад она выиграла финал Бриллиантовой лиги. А ведь это анонс только первого старта на сегодня. Всего же сегодня состоятся соревнования в 18 дисциплинах. Выступят 6 белорусских спортсменов, поэтому нам есть, за кого поболеть.