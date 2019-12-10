Президент Беларуси на совещании по развитию табачной отрасли: «Это серьёзные статьи при формировании нашего бюджета»
Новости Беларуси. Производство и реализацию табачной продукции обсудили 10 декабря на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это подакцизный товар, так что отрасль контролируется государством.
Принимаются жесткие меры по пресечению теневого импорта. Перед табачными фабриками кроме того стоит задача увеличить экспорт, а это значит, повысить конкурентоспособность. При этом рост цен на продукцию внутри страны необходимо обеспечить в рамках запланированных показателей. На 2020 год в бюджет заложили рост акцизов на 15 %.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как известно, в переговорах с Российской Федерацией мы поднимаем многие вопросы, в том числе и вопросы ценообразования, особенно на чувствительные товары. Я хотел бы послушать вас, как обстоят дела в одном из сегментов нашего производства – табачные изделия. Естественно, что при всем негативе табака, алкоголя, это серьезные статьи при формировании нашего бюджета, поэтому здесь не должно быть никаких шараханий.
Понятно, что в Российской Федерации табак и алкоголь по ценам значительно выше, чем в Республике Беларусь. И унификация в данном случае на табачные изделия может привести к серьезному росту цен, что недопустимо для Беларуси и для граждан Беларуси.
Поэтому я хотел бы послушать, как у нас обстоят дела с производством и реализацией табачных изделий, особенно в том плане, что мы в свое время (наверное, год или больше назад) серьезно перестроили этот рынок – производства и реализации. У нас, по-моему, эта сфера жестко регулируется. У нас есть инвестор, который в свое время взялся за реализацию табачных изделий наших предприятий и обязался значительно повысить плату в бюджет. Поэтому мы пошли на договор с ним.
Как выполняются эти обязательства? Какие есть вопросы у инвестора к нам? Ну и обрисуйте ситуацию на табачном рынке.
Александр Лукашенко потребовал не допустить серьёзного роста цен на табачную продукцию
Новости Беларуси. Президент провел совещание по развитию табачной отрасли. Александр Лукашенко потребовал не допустить серьезного роста цен на продукцию в случае унификации налогового законодательства с Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси на совещании по развитию табачной отрасли: «Это серьёзные статьи при формировании нашего бюджета»
Во время совещания главе государства доложили о производстве и реализации табачных изделий. Год назад в отрасли провели ряд преобразований. В 2020 году государство ожидает увеличения доходов от табачной промышленности и планирует усилить контроль за оборотом ее продукции на внутреннем рынке.
На 2020 год запланировано повышение ставок акцизов на табачные изделия на 15 %, что повлечет незначительное повышение цен. Контроль за этой продукцией в государстве будет усиливаться. В настоящее время в стране достаточно высокая наполняемость бюджета за счет отрасли.
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