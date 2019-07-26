Президент Беларуси на встрече с главой МИД Латвии: «Мы будем развивать торгово-экономические отношения»
Новости Беларуси. Отношения между Минском и Ригой 26 июля обсуждались во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко встретился с министром иностранных дел Латвии. Главное внимание – вопросам экономики. По итогам 2018 года сумма превысила 580 миллионов долларов. Но этого недостаточно, уверен белорусский Президент.
Дипломатические отношения между странами установлены 27 лет назад. А политический диалог активизировался 7 лет назад. Белорусская сторона призывает не путать политику с экономикой.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
600 миллионов товарооборот – это ничто, можно сказать, имея в виду наши возможности. И возможности в перспективе. Я открыто говорил, что
я экономист и не хотел бы, чтобы политика довлела над экономикой.
Но если какие-то страны нас не понимают и не воспринимают в этом плане, и это влияет на экономику Беларуси, конечно, мы будем искать лучшие варианты.
И я очень рад, что у нас с вами, с вашей страной, с руководством и народом этой доброй балтийской страны нет особых проблем. Да, над вами довлеет Европейский союз, вы член Европейского союза, я понимаю, что там за ситуация, 28 стран, да и многие не в восторге от тех процедур, которые сегодня прописаны в ваших отношениях. Но, тем не менее, вы находите возможность выстраивать ровные и порядочные отношения со своим соседом – Беларусью. Я это понимаю, воспринимаю и очень ценю.
Латвия готова оказывать содействие в нормализации отношений Беларуси и Евросоюза
Хочу вас заверить, что мы всячески будем стараться развивать с вами отношения, прежде всего торгово-экономические – это база, на которой строится дом и политических, и дипломатических отношений. Мы будем развивать эти торгово-экономические отношения, если вы к этому готовы, и более серьезно развивать, на пользу наших государств.
Эдгарс Ринкевичс: «Мы ожидаем визита командующего Национальных вооружённых сил Латвии в Минск в августе»
Новости Беларуси. Глава внешнеполитического ведомства Латвии – уже четвертый раз в Беларуси и третий в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: «Не станем рвать отношения ни за какие деньги с братской Россией»
27 июля в рамках визита в Беларусь главы латвийского МИД состоится встреча с министром обороны нашего государства.
Эдгарс Ринкевичс, министр иностранных дел Латвии:
У нас есть некоторые разногласия по вопросам таких, возможно, геополитических вопросов с нашими большими соседями – Россией. У нас проходят учения НАТО в Латвии, проходят учения и в России.
Президент Беларуси на встрече с главой МИД Латвии: «Мы будем развивать торгово-экономические отношения»
Но вместе с тем мы довольны, как мы развиваем отношения с Беларусью, это обмен наблюдателями, информацией. Есть контакты на высшем военном уровне, мы ожидаем визита командующего Национальных вооруженных сил Латвии в Минск в августе.
На встрече обсуждался возможный визит Александра Лукашенко в Латвию. Главное, чтобы он был наполнен экономическими договоренностями – подчеркнул глава государства. Политическая воля руководства двух стран есть. Дата визита будет согласована по дипломатическим каналам.