Президент Беларуси на встрече с главой Совбеза России: «Никакой чрезвычайщины нет, давно запланирован ваш визит в Беларусь»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился 10 сентября с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В центре внимания – некоторые вопросы дальнейшего развития белорусско-российских отношений. При этом Президент отметил, что взаимодействие двух стран во многом можно поставить в пример другим государствам. Глава государства прокомментировал и ажиотаж в некоторых СМИ, вызванный визитом в Беларусь Николая Патрушева. По словам Александра Лукашенко, этот информационный всплеск не имеет под собой никакой почвы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Есть ряд вопросов, которые мы просто должны обсудить с вами. Они очень важны для дальнейшей нашей работы в белорусско-российских отношениях. Я понимаю, что Станислав Васильевич в теме, и я его тоже просил пошире обсуждать эти проблемы с вами. Но думаю, что нам с вами есть, о чем поговорить, тем более недавно премьеры встречались в Москве по разработке и реализации договора о Союзном государстве.
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Благо, что мы с Владимиром Владимировичем в Питере четко ответили на все вопросы и поставили задачи правительствам, в каком направлении нам здесь предстоит двигаться.
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Ну и ряд вопросов, которые сегодня в повестке дня. Правда, я опять посмотрел: средства массовой информации, особенно из Москвы, подают как чрезвычайщину какую-то. Никакой чрезвычайщины нет, давно запланирован ваш визит в Беларусь. Я еще раз подчеркиваю: он будет весьма полезен для дальнейшего движения в белорусско-российских отношениях. Чрезвычайщины быть не может, потому что, несмотря на ряд вопросов, даже чувствительных, дай бог, чтобы другие государства имели такие отношения друг с другом, которые имеют сегодня Беларусь и Россия.
Кроме переговоров во Дворце Независимости Николай Патрушев примет участие в межведомственных российско-белорусских консультациях по безопасности. На этой встрече эксперты будут обсуждать в том числе контроль над распространением вооружений и информационную безопасность.
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Новости Беларуси. Экономическая ситуация в стране, развитие интеграции в рамках Союзного государства и отношения с другими зарубежными партнерами. Эти вопросы обсуждались 23 августа на встрече Президента с главой правительства Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большинство прогнозных показателей в настоящий момент выполняется. Об этом Сергей Румас доложил Александру Лукашенко. Экономическая ситуация в стране остается стабильной.
Сергей Румас: «Сегодня ситуация в экономике сбалансированная»
Премьер-министр отметил рост средней зарплаты по стране: в июле она даже превысила запланированные параметры и составила 1128 рублей. Александр Лукашенко напомнил о первоочередной задаче повысить уровень жизни самых незащищенных слоев населения, обеспечить достойный заработок низкооплачиваемым специалистам. В ближайшее время правительство изучит ситуацию на предприятиях со средней зарплатой ниже 500 рублей.
Вместе с тем беспокойство вызывает тот факт, что рост производительности труда отстает от роста заработных плат. Совмин работает с отраслями и конкретными предприятиями, чтобы избежать дисбаланса.
Президента интересовали также отношения с нашими ближайшими партнерами, в частности, как продвигаются переговоры с российским правительством по вопросам интеграции.
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Программа действий по реализации положений союзного договора насчитывает 66 пунктов. Практически все они согласованы. В программе заложена концепция, которая подразумевает исполнение принципа «две страны – один рынок». Для субъектов хозяйствования это означает в первую очередь равные условия, причем не только по энергоносителям, но и по налоговой нагрузке, а также равные регуляторные требования.
На сентябрь запланирована встреча премьер-министров двух стран, после чего текст программы обещают опубликовать.
Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Главе государства было доложено, что рабочая группа и затем премьеры полностью отработали программу действий по реализации положений союзного договора и готовы ее парафировать. Сегодня у правительства есть полная ясность по этим положениям договора. Договор охватывает все сферы экономики, социальные вопросы и направлен на дальнейшее углубление интеграции с Российской Федерацией.
Сергей Румас также рассказал журналистам, что правительству вместе с Нацбанком поручено проверить условия обслуживания предприятий в банках. Глава государства обратил внимание, что в последнее время ему поступают жалобы со стороны субъектов хозяйствования на неравные условия взаимоотношений с банками. Это касается неоправданно высоких процентных ставок, больших комиссий, которые выставляют предприятиям в так называемых случаях зарплатного рабства. В сентябре предстоит отчитаться о результатах проделанной работы.