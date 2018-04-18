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Президент Беларуси направился в Молдову с официальным визитом

18.04.2018 - 10:35

Новости Беларуси. Политика взаимных интересов. Александр Лукашенко направился в Молдову с официальным визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борт номер один вылетел в Кишинев из Национального аэропорта «Минск».

Президент Беларуси направился в Молдову с официальным визитом

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