Президент Беларуси направился в Молдову с официальным визитом

Новости Беларуси. Политика взаимных интересов. Александр Лукашенко направился в Молдову с официальным визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Борт номер один вылетел в Кишинев из Национального аэропорта «Минск».
Новости Беларуси. Политика взаимных интересов. Александр Лукашенко направился в Молдову с официальным визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Борт номер один вылетел в Кишинев из Национального аэропорта «Минск».
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