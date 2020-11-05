Президент Беларуси о коронавирусе: там, где мы можем обойтись без каких-то массовых мероприятий, давайте обойдёмся
Новости Беларуси. 5 ноября во Дворце Независимости Александр Лукашенко провел совещание по эпидобстановке в стране. Основная тема – противодействие вирусным инфекциям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусская система здравоохранения имеет все необходимые ресурсы для борьбы с сезонными заболеваниями и второй волной коронавируса. Для анализа ситуации Президент пригласил главных медиков страны и ведущих специалистов со всех регионов. Глава государства подчеркнул, что темы совещания останутся в приоритете до тех пор, пока опасность распространения вирусов не минует.
По поручению Президента в Беларуси создадут региональные штабы по реагированию на ситуацию с COVID-19. Отвечать за эффективность работы в областях лично будут губернаторы и помощники главы государства. В свою очередь, лучшие врачи-инфекционисты и ученые возьмут на себя медицинскую составляющую борьбы с COVID. Вместе с тем у каждого должна быть и личная ответственность за свое здоровье.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На государственном уровне были своевременно приняты меры, которые наряду с активными действиями системы здравоохранения дали положительный результат. Однако сезонный период роста острых респираторных заболеваний и коронавирусной инфекции в этом году прогнозируется более длительным. Нельзя игнорировать и дополнительное негативное влияние массовых мероприятий, из-за которых кривая заболеваемости ползет вверх.
Александр Лукашенко: говорят, что мы переживаем непростое время, но оно никогда у нас простым не было
Это не значит, что мы, как это было весной в некоторых государствах, сейчас все позакрываем (школы, университеты, аптеки, больницы), введем комендантский час и переведем всех на карантин. Мы должны вспомнить то, что было весной и летом, и следовать этим путем. Но там, где мы можем обойтись без каких-то массовых мероприятий, давайте обойдемся.
Сегодня в Беларуси есть все необходимое для оказания медицинской помощи населению. Меры по реагированию принимаются адекватные складывающейся обстановке. В том числе принято решение о временном закрытии границ для въезда на территорию страны. Президент подчеркнул, что подобные ограничения вызваны исключительно эпидситуацией и не содержат никаких политических причин.
Игорь Карпов о региональных штабах по реагированию на ситуацию с коронавирусом: эта помощь должна достучаться до каждого
Новости Беларуси. Белорусская система здравоохранения имеет все необходимые ресурсы для борьбы с сезонными заболеваниями и второй волной коронавируса. Об этом 5 ноября заявил Александр Лукашенко на совещании по эпидобстановке в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для анализа ситуации Президент пригласил главных медиков страны и ведущих специалистов со всех регионов.
По поручению главы государства в Беларуси создадут региональные штабы по реагированию на ситуацию с COVID-19. Сформирует и возглавит группу экспертов, которые будут консультировать все регионы, народный врач Беларуси Игорь Карпов.
Александр Лукашенко: говорят, что мы переживаем непростое время, но оно никогда у нас простым не было
Игорь Карпов, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ, народный врач Беларуси:
На специалистов, которые работают в этой области на местах, ложится очень большая ответственность, потому что в работе мы четко очень представляем те недостатки, которые имеются. Они должны устраняться, и это прежде всего организационные мероприятия.
Президент Беларуси о коронавирусе: там, где мы можем обойтись без каких-то массовых мероприятий, давайте обойдёмся
Что касается работы экспертных групп, эта работа не такая простая. Дело в том, что эта помощь должна достучаться до каждого, до любого региона. Она должна быть максимально реально стандартизирована.
Первое, что мы делаем, – мы идем и смотрим качество оказания помощи пациентам. Если это качество налажено на должном уровне и пациенты получают то, что им положено получать, тогда, значит, работа построена нормально.
Привлекать к работе в усиленном медицинском режиме Президент поручил и будущих врачей. Первая волна пандемии подтвердила: лишними руки студентов-медиков точно не будут. Кроме того, такая практика для начинающих докторов станет незаменимым опытом.