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Президент Беларуси о зарплате в Br1000: «Должен вам сказать, что почти все зависит от руководителей. Почти»

21.04.2017 - 22:14

Новости Беларуси. Еще одна тема для разговора и размышлений – уровень заработной платы.

Александр Лукашенко подчеркивает: отказываться от обещанной зарплаты в 1000 рублей не собирается.

При этом сама система оплаты труда должна быть максимально прозрачной. Условие здесь только одно – деньги нужно заработать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Некоторые ответственные лица в разговорах, как я уже упоминал, между собой называют эту цифру неподъемной. Хочу предостеречь кое-кого от упаднических заявлений. Кто не может поднимать – надо уходить на более легкую работу. Вы не для того занимаете высокие государственные должности, чтобы отмахиваться от жизненно важных проблем.

Учтите: очковтирательство в этом деле недопустимо.

Даже не думайте без учета производительности труда выдать по 1000 рублей. Они должны быть заработаны. Профессионализм управленцев в том и заключается, чтобы создать для этого условия, найти резервы, прежде всего в организации труда.

Должен вам сказать, что почти все зависит от руководителей. Почти.

Средняя заработная плата – тот минимум, который обеспечит достаточный уровень жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Василий Ревяко, председатель СПК «Прогресс-Вертелишки»:
Что касается хозяйства нашего в целом, если подходить, 1000 рублей или 500 долларов – она уже у нас примерно где-то в тех краях. Я думаю, что мы будем в истине или близки к истине к Новому году.  

Цены по-прежнему будут контролировать. А вот тарифы на жилищно-коммунальные услуги еще раз внимательно пересчитают.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.

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