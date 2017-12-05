Президент Беларуси обсудил с главой АНОК подготовку к Евроиграм-2019

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на углубление сотрудничества с Ассоциацией национальных олимпийских комитетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко встретился с главой АНОК шейхом Ахмадом аль-Фахадом аль-Сабахом. Говорили о роли Ассоциации в международном спортивном движении, о предстоящей зимней Олимпиаде, а также о подготовке к Евроиграм, которые состоятся в Минске в 2019 году.

Глава государства заявил, что наша страна доказала способность организовывать мероприятия мирового уровня, и отметил возможность вовлечения АНОК в процесс подготовки к предстоящему форуму.

В свою очередь гость высказал слова благодарности за активное участие белорусской делегации в прошедшей недавно в Праге Генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов.