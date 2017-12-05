﻿ Президент Беларуси обсудил с главой АНОК подготовку к Евроиграм-2019 | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Президент Беларуси обсудил с главой АНОК подготовку к Евроиграм-2019

05.12.2017 - 16:42

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на углубление сотрудничества с Ассоциацией национальных олимпийских комитетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко встретился с главой АНОК шейхом Ахмадом аль-Фахадом аль-Сабахом. Говорили о роли Ассоциации в международном спортивном движении, о предстоящей зимней Олимпиаде, а также о подготовке к Евроиграм, которые состоятся в Минске в 2019 году.

Глава государства заявил, что наша страна доказала способность организовывать мероприятия мирового уровня, и отметил возможность вовлечения АНОК в процесс подготовки к предстоящему форуму.

В свою очередь гость высказал слова благодарности за активное участие белорусской делегации в прошедшей недавно в Праге Генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов.

Президент Беларуси обсудил с главой АНОК подготовку к Евроиграм-2019

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

ОИ-2018 в Южной Корее состоится? Мнение министра иностранных дел РФ
ОИ-2018 в Южной Корее состоятся? Мнение министра иностранных дел РФ
Цены будут достаточно приемлемые: в продаже скоро появится спортивная форма к ОИ-2018
Цены будут достаточно приемлемые: в продаже скоро появится спортивная форма к ОИ-2018
Фото: Олимпийский комитет России
Фотофакт. В Москве показали олимпийскую форму сборной России
https://unsplash.com/
Politiken: Олимпийская семья готовится исключить Россию
https://unsplash.com/
Handelsblatt: России угрожает приостановление зимних Олимпийских игр 2018 года
Олимпийский огонь передали хозяевам XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
Олимпийский огонь передали хозяевам XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
Можем говорить о завоевании от 2 до 5 медалей: чего ждать от белорусов на ОИ-2018
Можем говорить о завоевании от 2 до 5 медалей: чего ждать от белорусов на ОИ-2018
Фотофакт: Лобкова и Латушкина представили образцы олимпийской парадной формы
Фотофакт: Лобкова и Латушкина представили образцы олимпийской парадной формы
Все новости по теме Олимпиада 2018
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru