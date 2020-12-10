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Президент Беларуси одобрил план применения региональной группировки войск

10.12.2020 - 14:13

Новости Беларуси. Александр Лукашенко одобрил план применения региональной группировки войск. Об этом журналистам рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Александр Вольфович после доклада главе государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Предложения по актуализации плана главе государства представил министр обороны и начальник Генштаба. Существование региональной группировки войск, основу которой составляют Вооруженные Силы Беларуси, предусмотрено положениями документа о Союзном государстве. Такие силы необходимы для защиты границ на западном направлении. В России тоже есть соответствующие силы и средства, которые в случае экстренных ситуаций (вооруженного конфликта, военных действий) смогут вместе выступить в защиту интересов Беларуси и России.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Мы договаривались о том, что нам надо осовременить с учетом ситуации на западных наших границах и в мире вообще и актуализировать материалы и документы по применению этой группировки Вооруженных Сил. Сегодня я хотел бы услышать о том, что нового в связи с переработанными документами и что предстоит нам еще сделать, если необходимо, потому что нагнетание обстановки идет. Как бы мы тут ни заявляли, как бы нас ни убаюкивали и руководство США, и сейчас руководство НАТО, оправдываясь, говорят, что нет-нет, это мы просто так тренируемся. Но мы люди военные. Если даже тренируемся, то, значит, для чего-то. Поэтому нам успокаиваться нельзя. Даже если у нас за спиной находится действительно мощная армия, как говорят, вторая армия в мире, очень мощная. Но тем не менее нам успокаиваться нельзя. В связи с этим я хотел бы, чтобы вы мне доложили о переработанных планах применения этой вооруженной группировки, еще раз подчеркиваю, основой которого являются Вооруженные Силы Беларуси.  

Такая же работа была проведена и в России. Александр Лукашенко отметил, что о ее результатах доложат лично Владимиру Путину. Следующий шаг – план применения региональной группировки войск будет вынесен на заседание Высшего государственного совета Союзного государства.  

Люди в материале: Александр Лукашенко, Александр Вольфович, Виктор Хренин, Владимир Путин
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Александр Вольфович: наше государство мирное, мы рассматриваем только вопросы обороны нашей страны

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Новости Беларуси. Александр Лукашенко одобрил план применения региональной группировки войск. Об этом журналистам рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Александр Вольфович после доклада главе государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Совместная группировка рассматривается прежде всего как механизм стратегического сдерживания. С учетом складывающейся обстановки в регионе в обновленном плане уточнен боевой состав региональной группировки войск. Связано это с тем, что за последние годы появились новые более мощные образцы вооружения и техники. Упор в закупках делается на белорусскую и российскую технику, ведь возникающие задачи военным придется решать сообща, поэтому и оружие должно быть одинаковое, сопрягаемое.  

Президент Беларуси одобрил план применения региональной группировки войск

Александр Вольфович, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:  
Наше государство мирное государство. Мы рассматриваем только вопросы, связанные с оборонительными темами, вопросы обороны нашей страны. Естественно, никому ее не уступим. Но тем не менее мы предусматриваем и оцениваем, как же будут действовать вероятные противники с другой стороны. Поэтому уточнены варианты действий, исходя из той информации, которой обладаем мы сегодня, в том числе по порядку задействования и районов применения тех соединений и частей, которые приходят к нам с российской стороны для выполнения совместных задач.  