Установлена юбилейная медаль к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Новости Беларуси. В Беларуси установлена юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответствующий указ накануне подписал Президент. Медаль украсит композиция с изображением воина-победителя, партизана и женщины с букетом цветов.
Награда будет присуждаться ветеранам, бывшим узникам концлагерей, а также военнослужащим и гражданам, которые внесли значительный вклад в патриотическое воспитание и увековечение памяти погибших в годы Великой Отечественной войны.
В Германии обнаружены неизвестные ранее свидетельства о преступлениях нацистов на территории Беларуси
Новости Беларуси. Историк из Солигорска Виталий Иванов вместе с единомышленниками обнаружил в немецких архивах неизвестные ранее документы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Они свидетельствуют о преступлениях нацистов на нашей земле в годы оккупации. Это служебные формуляры немецких команд, которые проводили расстрелы мирных жителей. Они охватывают период с 1941 по 1944 год и говорят о том, что массовый террор против мирного населения начался с первых дней прихода нацистов в Беларусь.
Виталий Иванов, директор Солигорского краеведческого музея:
Документов порядка четырех тысяч листов. Интересный факт такой, что мы в Германии непосредственно при участии наших коллег из Беларуси и, естественно, немецких историков обнаружили в городе Любек (это северная Германия) документы, где формировался один из таких полицейских батальонов, который проводил карательные операции на территории Беларуси с 1941 по 1944 год. Это 307-й полицейский батальон, поэтому мы попросили у немецкой стороны архивные данные. В этих данных описывается вся история формирования вот этого полицейского батальона, который проводил массовые расстрелы.
Часть документов будет представлена общественности ко Дню Победы. На перевод, изучение и публикацию остальных потребуется еще полгода.
Кстати, на днях здесь вышла книга местного писателя Владимира Бойко «День Победы у нас не отнять».