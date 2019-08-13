Президент Беларуси подписал указы о строительстве в Минске двух крупных спортивных объектов
Новости Беларуси. Президент Беларуси подписал указы о строительстве в Минске двух крупных спортивных объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это Национальный футбольный стадион на 33 тысячи мест и бассейн.
Эти арены возведут под ключ за счет безвозмездной помощи китайских партнеров. Спортивные объекты должны построить по самым высоким мировым стандартам. После их появления наша страна сможет принимать соревнования международного уровня. Такие объекты помогут привлечь к занятиям физической культурой и спортом и всех белорусов.
Бассейн и стадион построят в Минске в самые короткие сроки. Первые соревнования пройдут там уже в 2023 году.
Под Барановичами открыли реконструированный спортивно-биатлонный комплекс. Как он выглядит теперь
Новости Беларуси. Брестская область получила возможность стать заметнее на биатлонной карте страны. Если раньше основные центры подготовки спортсменов располагались ближе к северу, то на неделе полноценный биатлонный комплекс открылся и в агрогородке Мир, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
«Сегодня это полноценное стрельбище»: в Мире открыли обновленный спортивно-биатлонный комплекс
Два десятка мишенных установок из Раубичей, новые лыжероллеры, лыжи, смазки, тренировочные костюмы, современные пневматические винтовки. Подробности в репортаже Екатерины Жиляниной.
История спортивного комплекса в агрогородке Мир началась давно. Анна Мандрик помнит трассу с раннего детства.
Анна Мандрик:
Я помню, когда строилась лыжероллерная трасса, мы со школы все приходили и помогали создавать этот уют. По сравнению с теперешними условиями у нас, конечно, такого не было. Раньше была просто трасса, а сейчас для детей, я думаю, возможность здесь заниматься – вообще красота.
Детей Анна, как только подрастут, обязательно отдаст в местную школу. А пока по обновленному маршруту – пешие прогулки. Преобразился комплекс буквально на глазах.
Всё началось с того, что Александр Лукашенко случайно увидел по ТВ, как тренер сетует на плохие условия для занятий: инвентаря не хватает, а тот, что был, приходилось то и дело латать вручную. Президент поручил проблему решить, а проведя совещание в Барановичах в марте, лично заехал посмотреть комплекс и пообщаться с местными спортсменами. Тогда главе государства с гордостью продемонстрировали уже новенький инвентарь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это у него будет для продвинутых ребятишек, которые могут, умеют и пойдут вперед. Но тут же разные будут дети. И Телеханы должны сделать хорошие лыжи. К зиме всё должно быть.
Прямо на месте созрело еще одно поручение: реконструировать комплекс.
Место здесь хорошее, база есть – почему не воспользоваться и не довести до ума?
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На такой результат Вячеслав Богуш – тот самый тренер, латавший инвентарь – даже не рассчитывал.
Говорит, теперь для тренировок есть буквально всё: и трасса, и лыжи, и патроны – только занимайся. Теперь ждут, когда смогут встать на пластиковые лыжи, сделанные в Беларуси.
Вячеслав Богуш, тренер специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Барановичского района:
Начинал делать вместе с директором школы. Ходили по кругу тут, меряли всё, отмечали, чтобы уклон был. Чтобы ближе к Раубичам.
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